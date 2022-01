En medio de las Eliminatorias CONMEBOL con rumbo a Qatar 2022, los futbolistas de la Selección Argentina abrieron su corazón y han confesado diversas curiosidades que tanto los espectadores, los periodistas y los fanáticos querían develar. Y con uno de los jugadores que más mima Scaloni, también sucedió.

Todos los hinchas del fútbol argentino, sobre todo aquellos que simpatizan por River o Boca, han soñado que Lionel Andrés Messi se ponga la camiseta de cualquiera de los dos clubes más grandes del país. Y si bien en esta historia no se trata del capitán de la Selección Argentina, uno de los compañeros de la Pulga tuvo la chance de llegar al Xeneize.

En más de una ocasión, Nicolás González fue vinculado con el club de La Ribera, sobre todo cuando aún jugaba en Argentinos Juniors. A pesar de que al Bicho nunca le llegó una propuesta formal, o apenas un sondeo, el atacante de la Albiceleste, que está en Fiorentina, dejó bien en claro su postura.

Mediante una entrevista con La Nación, al nacido en Belén de Escobar se le consultó por su relación con Nicolás Burdisso, quien oficia de Director Deportivo en el elenco italiano y es un gran referente de la historia de Boca: "A Nico lo conocí ahora, y él me abrió una gran puerta. Un día me contó que me quiso llevar a Boca cuando él era el mánager del club", comenzó contando González. A lo que explicó que se sorprendió y tuvo una respuesta bastante particular. "Y yo le dije: ¿Vos estás loco, querés que mi familia me mate? Son muy fanáticos de River, pero muy, muy…, quizás yo lo vivo un poco menos porque estoy desde adentro, porque juego al fútbol, pero igual lo sigo siempre a River y trato de no perderme ningún partido", aseguró.

Nicolás González tiene 23 años y uno de sus grandes sueños es poder vestir la camiseta del Millonario. Sin embargo, mantiene los pies en la tierra fiel a lo que le enseñaron sus padres Christian y Paola. Pero no deja de perseguir sus objetivos: "Yo quería llegar a la Selección. Y se me está dando... ¡y con Messi! Y alguna vez también me dije: ‘Quiero jugar con Messi’. Y sí. Ahora tengo que disfrutarlo. Tengo que seguir trabajando si quiero seguir viéndolo de cerquita…", sentenció.