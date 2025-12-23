Atención, Scaloni: Estados Unidos se lleva una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección Argentina

Aunque no habrá Fecha FIFA hasta marzo del año que viene, cada parte integrante de la Selección Argentina trabaja ya de lleno abocada en el próximo Mundial después de conocer tanto a sus rivales de fase de grupos como las sedes en las que disputará sus primeros tres partidos en Estados Unidos, país anfitrión junto con México y Canadá.

En esa recta final hacia la defensa del título conquistado en Qatar, Lionel Scaloni recibió la noticia de la salida de una parte importante de la estructura que encabeza desde hace ya siete años porque Bernardo Romeo dejará ser el coordinador de selecciones juveniles de AFA.

El exdelantero, que ocupa el cargo desde 2020 y lo desempeñó en constante contacto con el DT de la Selección mayor, con una mirada integral que favorezca la conexión entre las diferentes categorías, finalizará su vínculo el próximo 31 de diciembre y no renovará para poder tomar una oferta de trabajo que le llegó desde el exterior.

Aunque no se dio a conocer el nombre del club, Romeo se encargará de coordinar el proyecto de largo plazo de un equipo que milita en la United Soccer League, segunda categoría del fútbol de los Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos principales desembarcar en la MLS, categoría de élite.

La importancia de la pérdida para AFA puede medirse especialmente en el contacto constante y la buena sintonía que generó con los entrenadores y colaboradores de los distintos seleccionados a lo largo de su desempeño, desde el propio Scaloni a Pablo Aimar, Diego Placente, Walter Samuel y Facundo Quiróga.

La huella clave que dejará Romeo en AFA

Una huella imborrable que dejará el trabajo de Bernardo Romeo como coordinador de seleccionados juveniles en AFA es el Departamento de Scouting que se encargó de instaurar con base en Europa, con el objetivo de rastrear jóvenes talentos que puedan nutrir los distintos seleccionados ya sea por ser hijos de argentinos que se radicaron en el exterior o por tener en sus familias raíces argentinas.

“Cuando asumí sabía que había un montón de jugadores por todos lados y que había que salir a buscar. Por suerte el presidente Tapia nos dio la oportunidad y es algo que venimos desarrollando de muy buena manera con Juan Manuel Tassi, quien está radicado en Madrid. Nos pone muy contentos que los chicos quieran venir, que quieran lucir este escudo, quieran estar en la Selección Argentina y que estén dispuestos a hacerse incluso 12.000 kilómetros para jugar un torneo. Es algo que nos genera satisfacción”, le había explicado a Olé sobre esas tareas de reclutamiento.

