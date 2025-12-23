Advertencia para Argentina en la previa del Mundial 2026: ”Argelia es la favorita”

Tanto Argentina como Argelia miran la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de reojo, porque primero se deben centrar en sus compromisos más cercanos. En el caso de la Albiceleste en la Finalissima que disputará con España el próximo viernes 27 de marzo, mientras que “Los Zorros del Desierto” están enfocados en la Copa Africana de Naciones en la que debutarán este miércoles 24 de diciembre.

De hecho, según se habla en el continente en cuestión, los de Vladimir Petkovic se plantan como uno de los candidatos para ganar la competencia que se está desarrollando en Marruecos y que tiene fijada la final para el domingo 18 de enero en el Estadio Moulay Abdellah (con capacidad para 67.500 espetadores) de la ciudad de Rabat.

Así lo señaló Rigobert Song, ex seleccionador de Camerún, que lanzó una frase que Lionel Scaloni debería tener en cuenta pensado en la cita que tendrán sus dirigidos el 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City, bajo el marco del estreno del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Argelia es la favorita”, declaró Song, en relación con la Copa Africana de Naciones. Y además subrayó que depende de cómo inicie su camino en la competencia frente a Sudán: ”Solo necesita empezar con buen pie y el resto hablará por sí solo. Tiene la determinación, la pasión y el compromiso necesarios para demostrar que son candidatos”.

El grupo de Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025

La Selección de Argelia forma parte del Grupo E de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, compartiendo zona con los combinados de Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic disputará la totalidad de sus partidos de la fase inicial en el Estadio Moulay Hassan de Rabat, buscando asegurar su clasificación a los Octavos de Final como uno de los grandes favoritos del torneo.

El calendario de los “Fennecs” comienza mañana, miércoles 24 de diciembre, con su debut frente a Sudán a las 16:00 (hora local). Posteriormente, Argelia se medirá ante su rival más directo del grupo, Burkina Faso, el domingo 28 de diciembre (18:30), para finalmente cerrar la fase de grupos enfrentando a Guinea Ecuatorial el miércoles 31 de diciembre a las 17:00.

