Alarma en Boca: Marcos Rojo se entrenó diferenciado por molestias físicas

A menos de una semana del primer partido de Boca de la temporada, este viernes Marcos Rojo encendió las alarmas al entrenarse apartado del grupo por problemas físicos. El defensor, que no fue convocado para el amistoso ante Juventude del miércoles, apunta para llegar al duelo de Copa Argentina contra Argentino de Monte Maíz.

Según pudo saber Bolavip, la situación no es de gravedad. El jugador sintió molestias en el tendón y por precaución se decidió que se ejercite en el gimnasio para no exigirse. Por el momento no está estipulado que se le realicen estudios.

Rojo, de 34 años, es una pieza clave en el esquema que planea Fernando Gago y por eso la idea es no arriesgarlo. Justamente por eso tampoco concentró para el amistoso con Juventude que fue triunfo 2 a 0 del Xeneize.

El primer compromiso oficial del equipo de Fernando Gago es el próximo miércoles ante Argentino de Monte Maíz, club que milita en el Federal A, por la primera fase de la Copa Argentina y la idea del DT es que el zaguero pueda ir de arranque. Cabe recordar que son varias las bajas en esa zona de la cancha.

Tras la salida de Aaron Anselmino al Chelsea y la despedida de Nicolás Valentini que se marchó como agente libre rumbo a Fiorentina, Boca tiene actualmente de baja a Nicolás Figal, que fue operado en diciembre de una con una artroscopia en el tobillo izquierdo, y a Cristian Lema, que en octubre sufrió una lesión en los ligamentos externos del tobillo y una afectación parcial en la sindesmosis tibioperonea.

Por ese motivo, Ayrton Costa fue una de las incorporaciones en el mercado de pases. El ex Independiente puede desempeñarse como lateral izquierdo o marcador central. Sin embargo, en el club son optimistas de que Rojo esté disponible en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

El mercado de pases de Boca

ALTAS: Carlos Palacios, Ayrton Costa, Alan Velasco, Ander Herrera, Williams Alarcón y Rodrigo Battaglia.

NEGOCIANDO CON: Agustín Marchesín y Leandro Paredes.

BAJAS: Pol Fernández, Nicolás Valentini, Cristian Medina, Gabriel Vega, Gary Medel, Aaron Anselmino, Gabriel Aranda y Oscar Salomón.

ver también Jugó con Leandro Paredes y reveló una charla con él sobre su posible regreso a Boca: "Tiene ganas"