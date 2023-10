Este lunes, en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París, se lleva a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro, ese premio que ya se ha transformado en una tradición y que es obsequiado por el reconocido medio de comunicación ‘France Football’. Y, como no podía ser de otra manera, hay una fuerte presencia argentina entre los nominados para quedarse con el mencionado galardón.

En medio de ese panorama, Lionel Messi es el principal candidato para quedarse con una nueva edición del Balón de Oro pese a la presencia de grandes figuras de nivel mundial como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, entre otros. Y también pese a la presencia de otros campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Así las cosas, en primera instancia se conocieron las posiciones de otros dos integrantes del plantel comandado estratégicamente por Lionel Scaloni. Se trata de Emiliano Martínez, arquero titular y figura de la Albiceleste, y Lautaro Martínez, uno de los delanteros más importantes que tiene el equipo que viene pisando fuerte en absolutamente todos los frentes.

En primera instancia se conoció el puesto del atacante de 26 años de edad, surgido de las divisiones inferiores de Racing Club y con un fenomenal presente en Inter de Milán. El nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, quedó en el escalón número 20, algo que, sin lugar a dudas, es para destacar teniendo en cuenta los competidores de jerarquía que tuvo.

Paralelamente, un rato después se conoció la suerte del estupendo arquero nacido en la ciudad de Mar del Plata y con actualidad en Aston Villa: el crack de 31 años de edad y con pasado en Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading quedó en la colocación número 15. Realmente para aplaudir.

No es un detalle menor que Lautaro Martínez viene de una gran temporada en Inter, donde se despachó con 28 anotaciones y 11 asistencias en 57 partidos jugados con el equipo italiano. Además, en la presente campaña acumula nada más ni nada menos que 12 goles y dos asistencias en 12 presentaciones de carácter oficial con los de Simone Inzaghi. Brutal.

Por su parte, el arquero formado en la cantera de Independiente es una de las figuras principales de la Selección Argentina y se consolidó como el arquero titular de la entidad que milita en la Premier League de Inglaterra, donde ya acumula 123 partidos, habiéndose ganado el cariño de todos y cada uno de los aficionados.

Encuesta ¿Es Dibu Martínez el mejor arquero del mundo? ¿Es Dibu Martínez el mejor arquero del mundo? YA VOTARON 0 PERSONAS

+ La otra nominación de Dibu Martínez

Al mismo tiempo, el arquero de la Albiceleste también fue nominado para ganar el premio Lev Yashin al mejor portero, lo que habla a las claras del trabajo realmente extraordinario que viene desarrollando tanto en la Selección Argentina como en Aston Villa, algo que generó el seguimiento de otros pesos pesados del continente europeo.

+ La palabra de Dibu Martínez

“Fue increíble si ves mi pasado y lo que me costó jugar en Europa. Vine con un sueño, que era ayudar a mi familia económicamente, y me encontré con muchas piedras en el camino, pero siempre luchando como me enseñaron mis padres. Hoy en día estar en un evento tan importante es algo muy lindo. Estar en el Top 15 es increíble, es un orgullo”, exteriorizó.