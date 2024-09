Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa en Uruguay en la previa a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. La ‘Celeste’ debe jugar ante Perú (11 de octubre) y Ecuador (15 del mismo mes) donde buscará mejorar la imagen de lo que fueron las dos últimas jornadas. En la charla que brindó el martes tuvo palabras de elogio para su colega de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y hasta habló de lo difícil que es dirigir a este combinado.

El ‘Loco’ fue muy autocrítico respecto a lo que mostró la selección uruguaya en los últimos dos partidos (ante Paraguay y Venezuela). “Ninguno del los dos partidos jugamos bien. Contra Paraguay empatamos pudiendo haber ganado el partido (…) Con Venezuela empatamos pudiendo haber perdido y es diferente. El empate con Paraguay fue un resultado para no discutir y si hubiéramos perdido con Venezuela tendríamos que haber aceptado que fue justo”, aseguró.

Bielsa todavía debe afrontar las suspensiones de varios futbolistas debido a los castigos que impuso CONMEBOL por los incidentes en la semifinal de la Copa América 2024 ante Colombia. “Durante mucho tiempo sentía que mi equipo jugaba mal si no creaba seis situaciones de gol por tiempo. Ahora, si uno mira los partidos de Eliminatorias son mínimas las situaciones de gol que se crean. Sé que a ustedes les preocupa y a mí también. Estoy preocupado, pero no puedo ignorar dentro de qué fútbol nos estamos moviendo, sino aspiraríamos a jugar un fútbol muy superior que la media de la competencia. Estamos dentro de lo mejor que producen los equipos”, manifestó.

Los elogios de Marcelo Bielsa a Lionel Scaloni

Precisamente, entre lo bueno que hay en las Eliminatorias Sudamericanas destaca la Selección Argentina, actual líder, pese a su derrota ante Colombia. En este sentido, el técnico de Uruguay destacó a su colega Lionel Scaloni, su trabajo y afirmó que su selección no está a la altura de la ‘Albiceleste’.

Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni, en el último Argentina vs. Uruguay (IMAGO / Fotobaires).

“No estamos al nivel de Argentina, la veo jugar y hay cosas que nosotros, estando en condiciones de hacer, no podemos hacer. Usted, a un entrenador júzguelo y descalifíquelo si está en condiciones de hacer cosas y no las hace.”, consideró.

Precisamente, a partir de este elogio, Bielsa hizo todavía más hincapié en las diferencias en su forma de trabajo con Scaloni. “Me doy cuenta que el DT de Argentina hace que los jugadores estén muy cerca de hacer lo que son capaces de hacer y no siempre lo consigo en Uruguay. La culpa ahí es del entrenador y hay un plus de crecimiento que pensé que íbamos a resolver y que no está resuelto“, opinó.

El mayor problema de dirigir a la Selección Argentina, según Marcelo Bielsa

Durante una parte de la conferencia de prensa, Bielsa tuvo que justificar los problemas que ha tenido durante los últimos partidos de Uruguay. De hecho, para hacerlo, reconoció que, ante la falta de varias figuras por las sanciones de CONMEBOL, debe jugar con futbolistas que no tienen mucha experiencia en el seleccionado.

“Con Venezuela tuvimos 15 jugadores no disponibles, ahora eso no son justificaciones porque hace un año y medio que trabajo en la selección. Tengo muchísimas ilusiones con los jugadores que empezaron a jugar en la selección uruguaya, un grupo de jugadores que tiene pocos partidos, pero todos sabemos que no es sencillo jugar bien. Ignorar los procesos de acumulación de experiencia a nivel de selección mayor en partidos de Eliminatorias no es posible“, apuntó.

Para explicar precisamente lo que representa para los jugadores tener pocos partidos en su selección, Bielsa recordó un diálogo con el ex defensor de la Selección Argentina, Eduardo Berizzo, en donde le preguntó precisamente cuál es el mayor problema de dirigir a este combinado (fue capitán de la ‘Albiceleste’).

Eduardo Berizzo, ahora entrenador junto a Bielsa (IMAGO / Photosport).

“Una vez le pregunté a Eduardo Berizzo, a quien le tengo mucho respeto y admiración personal. Un día le digo: cuál es el problema más grande de dirigir a Argentina. Y él me dijo que cuando juega de visitante no pasa nada. Jugar de visitante con Argentina es sencillo, pero de Ezeiza a la cancha de River es como si te pusieran una piedra de 1000 kilos en los hombros. Refleja que jugar de local no es sencillo y tampoco lo es para jugadores que no suman partidos con la selección. Hay que darles un margen de confianza“, explicó.

El enojo de Marcelo Bielsa por la denuncia de un periodista que lo acusó de usar a Agustín Canobbio de ‘alcanzapelotas’

Entre otras cuestiones de la conferencia de prensa de Bielsa, también hubo un momento de cierta tensión por la pregunta sobre una polémica que involucra al ‘Loco’ con un futbolista, que no fue convocado en la última doble fecha de Eliminatorias. Es el caso de Agustín Canobbio.

Canobbio, en un partido amistoso con Uruguay antes de la Copa América (IMAGO / ANP).

Hace algunas semanas, el periodista Diego Jokas había asegurado que “hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Canobbio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”. “Bielsa puso a Canobbio de alcanzapelotas en un entrenamiento“, denunció.

Esto llegó a la rueda de prensa en cuestión y tuvo una encendida respuesta del entrenador argentino. “Sobre Canobbio, pregúntele a él porque es una ofensa grande hacia mí y hacia él si ofició de alcanzapelotas. O pregúntele a cualquier convocado. No se como un afirmación tan despectiva simplemente se basa en un trascendido”, respondió.