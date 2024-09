Lionel Scaloni sigue avanzando en su ciclo dorado, ya alcanzó a César Luis Menotti y Carlos Bilardo como entrenador con más partidos, además de subirse a ese podio de campeones del mundo. En una nota extensa con Clank!, el DT se refirió a los secretos del método que revolucionó a la Selección Argentina.

Una de las referencias en la charla fue sobre la cantidad de números 10 que tiene el combinado nacional, algo que también había comentado Lionel Messi: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala, Gio Lo Celso, Alexis Mac Allister y el propio Leo, por nombrar a algunos. Hoy, todos reconvertidos a las necesidades de sus respectivos equipos o de la Selección.

Esto demuestra que la base del equipo está conformada por enganches. Esto permite que la pelota circule, a nadie le queme y todo fluya mejor.

Pero además, el entrenador sumó una perlita desconocida: la jugada que no le gusta. Él reconoció que no quiere que su volante central reciba de espaldas en salida cuando tiene una marca cerca, pese a que mucho de sus jugadores repiten en sus clubes.

“A mi no me gusta”, remarcó al contar que ya lo han hablado muchas veces, tanto con Dibu Martínez como con el resto para que esto no suceda ya que entiende que el rival, con apenas puntear la pelota, queda mano a mano. “Está casi prohibido hacerlo”.

Otra definición muy interesante de Scaloni estuvo vinculada a la importancia de que un futbolista cumpla el rol de una, dos o hasta tres posiciones diferentes. En un Selección con espacios acotados, debido a los planteos defensivos de los rivales, esto es fundamental.

Estas tres claves de Scaloni explican en gran parte el éxito de la Argentina. Ser inteligentes con la pelota, la presencia de los ex enganches en el eje central del equipo y la polifuncionalidad.

Próximos partidos de la Selección Argentina

10 de octubre: Venezuela vs Argentina.

15 de octubre: Argentina vs. Bolivia.

13 de noviembre: Paraguay vs. Argentina.

18 de noviembre: Argentina vs. Perú.