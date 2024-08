Con dos de Boca y uno de River, la nueva lista de Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 20

Se viene una semana movida para la Selección Argentina Sub 20 dirigida por Javier Mascherano. El próximo lunes 2 de septiembre viajará a Paraguay para afrontar dos partidos amistosos ante el combinado local. Los mismos serán el miércoles 4 y el viernes 6 en el Centro de Alto Rendimiento Femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol en la ciudad de Ypané, ambos a las 16 horas.

Para estos partidos amistosos, Mascherano convocó a 22 futbolistas, de los cuales 21 se desempeñan en el fútbol argentino y uno solo en Uruguay, se trata de Lautaro López, que se desempeña en Torque. El Jefecito citó a cuatro jugadores de Independiente, entre los que se destaca Santiago López, a tres de Vélez, tres de San Lorenzo, dos de Talleres, uno de Newell´s, uno de Los Andes, uno de Lanús, uno de Argentinos Juniors, uno de Rosario Central, uno de Unión. Además de Milton Delgado e Iker Zufiaurre de Boca y a Santiago Lencina de River, quien debutó en Primera en el interinato de Marcelo Escudero ante Unión.

Lencina en su estreno en Primera ante Unión. (Foto: Getty).

Los próximos desafíos de la Selección Argentina Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para dos acontecimientos importantes a disputarse en el año 2025. En el mes de enero será el Sudamericano en Perú, mientras que a mitad de año llegará el turno de la cita máxima: el Mundial Sub 20 de Chile. Los de Javier Mascherano buscan llegar de la mejor manera ambos certámenes y por eso el DT quiere ver a sus jugadores en estos encuentros amistosos ante Paraguay.

Los números de Mascherano al frente de la Sub 20

Las estadísticas de Javier Mascherano en la Sub 20 son muy buenas. De los 26 partidos que dirigió, ganó 17, empató 2 y perdió 7. El porcentaje de puntos obtenidos es mayor al 67%, pero la realidad es que sufrió derrotas importantes. Sin ir más lejos, al Mundial 2023 no había clasificado y había renunciado, pero desde la AFA no la aceptaron y lo convencieron de volver. Finalmente, por cambio de sede, Argentina terminó clasificando a la cita máxima y fue local. En dicho certamen, obtuvo tres triunfos en la fase de grupos, pero cayó en octavos de final ante Nigeria.

Los convocados por Javier Mascherano