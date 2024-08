Tras la derrota por la mínima diferencia ante Francia en cuartos de final, que valió la eliminación de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, Javier Mascherano habló con los medios y allí puso en duda su continuidad al mando del selectivo juvenil en el corto plazo.

En este contexto, desde la Asociación del Fútbol Argentino tomaron una contundente decisión con respecto al futuro del entrenador, que ya en dos oportunidades puso la renuncia arriba de la mesa, y la misma se la comunicarán en los próximos días en una reunión cara a cara.

El encargado de revelar esta información, fue el periodista Gastón Edul, quien en su cuenta de Twitter posteó que “está todo dado para que Javier Mascherano siga como DT en Selecciones Nacionales”, y que se prepara para disputar el Sudamericano Sub 20 del próximo año.

“Está todo dado para que Javier Mascherano siga como Director Técnico en Selecciones Nacionales. Primero porque AFA lo va a ratificar y quiere que siga”, comenzó explicando el periodista citado en un video en la misma red social, en el que explica los motivos de esta decisión del ente regulador de la Selección.

Y agregó: “En segundo lugar porque estamos muy encima de la fecha del Sudamericano Sub 20 que otorga cuatro cupos para el Mundial Sub 20 del año que viene. La reunión no se dio entre Mascherano y AFA, pero se va a dar en los próximos días, y hay voluntad de ambos lados para que siga siendo el técnico”.

De esta manera, el Jefecito seguirá al mando del seleccionado juvenil y en las próximas semanas retomará su trabajo para preparar el próximo torneo, en el que irá en búsqueda de un lugar para disputar el próximo Mundial Sub 20, que se llevará a cabo en Chile, con fecha a confirmar.

Los dichos de Mascherano tras la eliminación de Argentina en los Juegos Olímpicos

“La realidad es que duele, duele mucho. Teníamos la ilusión de que este equipo pueda llegar lejos. Yo estoy bien”, comenzó explicando el entrenador de la Selección Argentina Sub 23 en diálogo con TyC Sports tras la derrota de su equipo contra Francia.

Y agregó, poniendo en duda su futuro: “Ahora quiero ir al hotel y tratar de digerir esta derrota. La digiero distinto a otras derrotas porque uno se va golpeando la cabeza contra la pared varias veces. Estábamos muy ilusionados, creíamos que estaba las condiciones dadas, pero la realidad es que no hay ningún reproche con los chicos. Estoy totalmente agradecido a los tres mayores que vinieron a dar una mano, a los menores que estuvieron siempre predispuestos, y también a los que lucharon con sus clubes para poder estar”.