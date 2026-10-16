El Toro no sumó minutos en el duelo decisivo ante España porque Scaloni tuvo que realizar varios cambios obligados por lesión.

Lo realizado por la Selección Argentina en los últimos cinco años ex extraordinario y digno de destacar. Bajo el mando de Lionel Scaloni logró romper la racha de 28 años sin títulos, obtuvo la Copa América en dos oportunidades, un Mundial y también ganó la Finalissima, pero además llegó a la final de la Copa del Mundo 2026 y allí no pudo superar a España, que fue ampliamente superior.

Más allá de la caída, Argentina jugó un gran Mundial y si bien tuvo que superar obstáculos duros, la realidad es que en un fútbol tan parejo como el de hoy en día, vencer de la manera que hizo a rivales de la talla de Egipto, Suiza e Inglaterra es para destacar. Lautaro Martínez tuvo un rol importante en la última Copa del Mundo.

El Toro fue el autor de uno de los goles más gritados de todos los tiempos en la Selección Argentina: el segundo ante Inglaterra en la semifinal. Lautaro saltó más alto que todos y estampó el 2 a 1 sobre el final. En el duelo decisivo ante España, el jugador del Inter no pudo sumar minutos y eso se debió a la cantidad de cambios obligados que tuvo que hacer Scaloni por lesión.

El tanto de Lautaro Martínez ante Inglaterra. (Foto: Getty).

Lautaro vs. las teorías conspirativas

Desde que Argentina perdió contra España surgieron un sinfín de historias absurdas que indicaban que la Albiceleste se había dejado perder por cuestiones políticas. En diálogo con AFA Estudio, Lautaro Martínez apuntó contra esos rumores: “Había gente que no podía caminar y seguía corriendo y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo”.

Además, agregó: “Entonces cuando se habla de esas teorías molesta, pero molesta en el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos, no se dio. El rival fue superior y alguna vez iba a pasar“.

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Por otro lado, el Toro puso el foco en el desgaste ante Inglaterra, en un partido que se vivió de manera especial por la rivalidad histórica entre ambos países: “El partido contra Inglaterra nos quitó mucha energía. Dimos hasta lo que no teníamos, y en la final también”.

“Ver jugadores como Nico (Otamendi), como el Cuti (Romero), como Licha (Martínez), que les tocó salir, pero que han dado todo hasta lo que no tenían, como Gonzalo (Montiel), Leo (Messi), Julián (Álvarez) y así te puedo seguir nombrando porque al final, hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado“, agregó Martínez.

El desgaste

“Muchos chicos llegábamos complicados. Yo tuve una lesión donde dos meses estuve afuera. En la fase eliminatoria, los alargues te consumen energía. El correr de atrás, el saber que tienes que levantar partidos, la ansiedad de la gente, el nerviosismo, todo lo que se vivía, todas las miradas estaban puestas en Argentina“, completó Lautaro.

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