Mastantuono lamentó perderse el Mundial y reveló el trabajo en Fiorentina para ser parte de la Selección: “Cambié un poco mi vida”

El volante cedido desde Real Madrid habló tras sumar minutos en la Albiceleste luego de quedar afuera de la Copa del Mundo.

Con absoluta soltura, la Selección Argentina venció por 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Más allá de haber sido el reencuentro de los futbolistas en el seleccionado tras el Mundial 2026, también fue una prueba para que Lionel Scaloni comience con la reestructuración de la Albiceleste de cara al próximo proceso mundialista.

En este sentido, varios pibes y caras nuevas comenzaron a sumar minutos: desde el arranque lo hicieron Román Vega, Agustín Giay, Gianluca Prestianni y Nico Paz, mientras que desde el banco ingresaron Valentín Barco, Equi Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores, Valentín Gómez y Franco Mastantuono.

Muchos de ellos aprovecharon su primera oportunidad post Mundial para lucirse. Uno de ellos fue el propio Mastantuono, quien dejó sus testimonios luego del partido e hizo alusión a cómo se sintió tras quedar afuera de los convocados a la reciente Copa del Mundo.

“Fue feo quedar afuera de la lista del Mundial, pero estuve alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos”, comenzó a respecto en TyC Sports. “Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección”, siguió, ilusionado con ser parte constante de este nuevo proceso.

Además, destacó cómo su cesión desde Real Madrid a Fiorentina influyó de manera positiva para su cabeza y su fútbol: “Me siento muy bien desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida, me vengo sintiendo muy bien y lo disfruté mucho“. Por último, soltó un elogio para Scaloni: “Él me da mucha libertad para jugar y se la agradezco“.

Qué dijo Scaloni sobre Mastantuono

Una vez terminado el partido, Lionel Scaloni fue consultado por los pibes de la nueva generación y dijo: “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”

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Además, agregó: “Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco (Mastantuono), que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los 3 amistosos de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

Miércoles 30 de septiembre

Argentina 4-0 Bolivia (Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y Flaco López).

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Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental