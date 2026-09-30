Aymeric Laporte volvió a atacar a la Selección Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Antifútbol”

El defensor de la Roja volvió a criticar el estilo de juego de la Albiceleste en la cita mundialista y también insistió sobre un arbitraje 'permisivo'.

La Selección Argentina redondeó un Mundial 2026 para el recuerdo, pero se quedó a minutos de conseguir la cuarta estrella en una final ante España que finalizó con polémica y agresión entre los protagonistas. A dos meses del duelo en el MetLife Stadium, Aymeric Laporte volvió a apuntar contra la Albiceleste.

En diálogo con Mario Suárez, el defensor de Athletic Club sostuvo sus controversiales dichos de la previa del gran partido en los que marcó a Argentina como un equipo agresivo al que los árbitros les dejaban pasar acciones que al resto no.

“Lo que todo el mundo vio al final. Parecía que se les permitía más. No por figuras que pudieran estar en el equipo, a mí me dan igual los nombres. Lo llega a hacer otro equipo y creo que no se le habría permitido tanto. Es una imagen un poco fea. En varios partidos se vea esa agresividad antifútbol. No es fútbol eso”, disparó el zaguero.

Y continuó: “Me molestaba ver esa imagen dentro del fútbol. Siempre estamos luchando, implementando el VAR, que cada toque… De repente había empujones más fuertes de lo debido. Se les permitía un poquito más. Algo polémico de lo que no quiero hablar más”.

Laporte en la final del Mundial. (Foto: Getty)

Laporte defendió a Otamendi y explicó su cruce con Rodri

Tras el final del partido, a Nicolás Otamendi se lo vio discutiendo con Rodri, a quien se le vio decir “toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte”, en relación a las quejas por el arbitraje.

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Al respecto, Laporte defendió a su excompañero: “Me imagino que quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el Manchester City, muy amigos. Súper buen tío. Adentro parece el más cabrón, pero por fuera, muy buen tío”.

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