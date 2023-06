Rodrigo De Paul no la pasó nada bien en los días previos al Mundial de Qatar. No solo porque en Atlético Madrid no estaba logrando encontrar la continuidad y el rendimiento futbolístico deseado, sino además porque estaba en pleno conflicto legal y mediático con su expareja Camila Homs, al punto que se puso en duda que fueran a dejarlo ingresar al país asiático.

Sumado a eso, la competencia no empezó nada bien para la Selección Argentina, que en el primer partido de la fase de grupos sufrió una inesperada derrota sobre Arabia Saudita, despertando los miedos de un plantel de futbolistas que en su mayoría, incluido De Paul, eran mundialistas primerizos.

En todo ese contexto, el mediocampista y ya referente del equipo que comanda Lionel Scaloni reveló que su pareja Tini Stoessel jugó un rol fundamental durante toda su estadía en Qatar, ya que fue a quien recurría cuando necesitaba despejarse y volver a poner los pies sobre la tierra.

“No fue fácil. Yo en los momentos que estaba fuera de eje, cuando me tenía que concentrar para el partido y todo eso, me apoyé mucho en mi novia. Intenté elegir a una persona. Yo sabía que mi familia, mis amigos estaban. Pero a veces tener varias opiniones te desordena la cabeza”, contó en diálogo con Sofía Martínez para TV Pública.

Y agregó: “La elegí a ella, que me sacaba de esos momentos. Me hacía despegarme un ratito de todo eso que iba sintiendo. Después, era convivir con todo lo que pasaba. Si querés hacer como que no pasa, es una batalla que vas a perder. No te puedo decir que cuando estaba por salir a jugar unos cuartos de final no tenía miedo. Es una lucha interna que tenés que saber controlar”.