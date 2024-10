Después de lo que fue el empate frente a la Selección de Venezuela, donde Lionel Scaloni no contó con el Cuti Romero por una sanción debido a la acumulación de amonestaciones, el defensor regresará para lo que será el compromiso contra la Selección de Bolivia. Pero su presencia genera algunos inconvenientes en la Selección Argentina.

Mientras en el cuerpo técnico que comanda Scaloni esperan por el retorno de Alexis Mac Allister, quien se perdió la igualdad en Maturín por molestias físicas, empiezan a delinear lo que será el compromiso contra los del altiplano. Y con vistas a dicho cotejo, habrá algunos cambios.

En la zona defensiva, al producirse la vuelta de Romero, quien saldrá del once inicial será Germán Pezzella, quien acompañó a Nicolás Otamendi en la zaga. Sin embargo, el futbolista que milita en las filas de Benfica competirá mano a mano con Lisandro Martínez, quien no jugó contra los de Fernando Batista por no estar al 100% desde lo físico. De hecho, en el complemento, ingresó Leonardo Balerdi.

Más allá del problema interno que tiene el DT nacido en Pujato para conformar la formación, sabe que hay 8 futbolistas al límite de amonestaciones: Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel, Mac Allister, Leandro Paredes y Lautaro Martínez deberán cuidarse, ya que si reciben la tarjeta amarilla, no podrán jugar el jueves 14 de noviembre contra Paraguay, en Asunción.

Cuti Romero, uno de los pilares de Argentina, regresa tras ausentarse vs. Venezuela.

Los números del Cuti Romero en la Selección Argentina

Desde que comenzó a defender la camiseta de la Selección Argentina, fueron 38 los partidos que afrontó el Cuti Romero: anotó 3 goles, aportó una asistencia y acumuló 3228 minutos en el campo de juego.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL