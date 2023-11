El pedido de Placente a los hinchas argentinos tras las críticas a Florentín: "No se olviden..."

Un día antes que la Selección Argentina enfrente a Mali por el tercer puesto del Mundial Sub 17 que está disputándose en Indonesia, Diego Placente decidió tomar la palabra en relación a las agresiones y críticas que recibió el arquero Jeremías Florentín tras la derrota en los penales ante Alemania por semifinales, situación que llevó al juvenil a cerrar los comentarios en sus redes sociales.

“Quiero hablar de lo que pasó con Jeremías y los posteos. Estuvo bueno que haya sido visible. Que la gente no se olvide que son chicos. Tienen 16 o 17 años. Es el momento para que se equivoquen. Son chicos y todo les afecta. La gente no sabe que hace dos meses jugaba en Sexta División. Se ganó un lugar en la Selección e hizo un gran torneo“, manifestó el entrenador.

Florentín había sido suplente en el estreno con derrota de Argentina ante Senegal, en el que fue Froilán Díaz el custodio del arco. Placente le dio la titularidad para el partido ante Japón, que terminó con victoria 3-1. Luego, el arquero de Talleres de Córdoba acumuló tres vallas invictas consecutivas, ante Polonia en el cierre de la fase de grupos, Venezuela en octavos de final y Brasil en cuartos.

El arquero no tuvo un buen partido ante Alemania, ofreciendo poca resistencia en el primer gol y cometiendo un error en la salida desde el fondo que propició el segundo. Pero el entrenador dejó claro que, como en el caso de todos sus compañeros, los errores son típicos de la etapa de formación en la que se encuentran.

“Están vivenciando por primera vez un montón de cosas, pero estoy agradecido a la gente que lo apoyó. Teníamos la intención de jugar la final, pero ahora hay que levantar a la tropa y los chicos harán lo mejor posible para terminar en el tercer puesto. Tuvimos una charla para desahogarse un poco, para sacarnos la derrota y pensar en lo que viene. A veces hace bien largar el llanto. Es importante poder ganar y terminar bien mañana“, concluyó el DT.

¿Por qué Florentín fue reemplazado para los penales?

Franco Villalba, el encargado de reemplazar a Jeremías Florentín previo a la definición por penales entre Argentina y Alemania, fue quien explicó cómo se gestó la variante de último minuto. “Apenas empatamos el partido, le dije a Diego (Placente) que me ponga, que yo me tenía fe para los penales. Pero lamentablemente no pudimos ganar. Esto va a dolor, mucho”, manifestó el arquero de Vélez.

Mensaje de aliento de Fillol

Viendo las reacciones negativas que se habían generado en las redes sociales hacia Florentín, quien decidió salir públicamente a respaldarlo fue Ubaldo Fillol, campeón del mundo con Argentina en 1978 y considerado por muchos como el mejor arquero en la historia del fútbol nacional. “Mi total repudio a la intolerancia de aquellos que no comprenden que estos chicos están disfrutando, aprendiendo y haciendo los primeros pasos de su carrera en la Selección Argentina. ¡Vamos Jeremías que el fútbol da revancha y el futuro está en tus manos! Abrazo del alma de un colega”, le escribió El Pato desde su cuenta de Twitter.

¿Cuándo juega Argentina por el tercer puesto?

El partido entre las selecciones de Argentina y Mali por la medalla de bronce del Mundial Sub 17 que se está celebrando en Indonesia tendrá lugar este viernes primero de diciembre, desde las 9 de la mañana, en el Estadio Manahan de Surakata.