Manchester United confió en Erik ten Hag para afrontar la temporada 2024-25 y, de momento, el inicio de la Premier League le está costando al conjunto red devil. En tres partidos disputados solo pudieron ganar uno y cayeron en los dos restantes, ante Brighton y Liverpool, generándose una pequeña crisis deportiva en el club. Y a pesar de que los futbolistas argentinos del plantel -Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez– son de los puntos altos del equipo, este comienzo de campaña también han recibido críticas de parte de los hinchas.

En este contexto, los dos jugadores albicelestes viajaron rumbo a Argentina para sumarse a la convocatoria de la Selección para esta fecha FIFA. Una vez que llegó al país, Lisandro Martínez hizo un posteo en sus redes sociales que, por la situación del United, no cayó nada bien en Inglaterra.

Es que Licha publicó un tuit en el que se mostraba llegando al predio Lionel Messi de Ezeiza. Allí escribió un sutil “en casa“, junto con unos emojis. Hasta ese momento, no hubo inconvenientes. El problema para los de Manchester United surgió porque Martínez posteó una foto con Alexis Mac Allister, con quien viajó desde el país británico para sumarse a la Selección.

Claro, el volante central no solo es una de las máximas figuras del rival eterno del United, el Liverpool, sino que el pasado fin de semana se enfrentaron entre sí y los de Merseyside le propinaron un 3 a 0 en Old Trafford al United. Con esa herida abierta reciente, los hinchas de los Red Devils se ofendieron con el argentino y no lo perdonaron en los comentarios de su posteo.

“Al menos sacate la foto con otro jugador”, “Ahora no era el momento”, “Te quiero, pero vamos hombre” o “Es muy decepcionante en vos” fueron algunas de las respuestas que recibió Lisandro Martínez en su posteo en X (ex Twitter) de parte de los hinchas del Manchester United. Simplemente por una foto junto con Alexis Mac Allister. Insólita situación en redes.

Los cambios en el plantel del Manchester United para la temporada 2024/25

Confiando en Erik ten Hag como entrenador, la directiva del Manchester United gastó más de 200 millones de euros en fichajes en el mercado de pases. Adquirieron a Leny Yoro por 62 millones, a Manuel Ugarte por 50, Matthjis de Ligt por 45, Zirkzee por 42 y Noussair Mazraoui por 15.

En cuanto a salidas, se concretaron las ventas de Scott McTominay, Mason Greenwood, Facundo Pellistri, Aaron Wan Bissaka y Hanibal Mejbri. Además, cedieron a Jadon Sancho nuevamente y dejaron libre a Raphaël Varane y Anthony Martial. En total, con las ventas, recaudaron 103 millones de euros.

Lisandro Martínez se perfila como titular en la Selección Argentina

Así como sucedió en la Copa América 2024, en esta doble fecha FIFA en la que Argentina enfrentará a Chile y Colombia, la dupla central de Lionel Scaloni será Lisandro Martínez y Cristian Romero. Aún restan diversos entrenamientos en el predio de Ezeiza antes de confirmar el XI de manera oficial, pero se estima que el defensor del Manchester United será inicialista tanto el jueves 5 en River como el 10 en tierras cafeteras.

Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, pilares para Erik ten Hag

Los dos futbolistas argentinos son considerados importantes para el entrenador neerlandés. Ambos han disputado todos los partidos de la temporada hasta la fecha y han recibido elogios en la pretemporada, en relación al espiritu ganador que poseen al haber sido fundamentales en los dos títulos que lleva ganados el Manchester United en su ciclo como DT (Copa de la Liga 2022/23 y FA Cup 2023/24) y en sus respectivas carreras con la Selección Argentina.