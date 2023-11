En el Microestadio Malvinas Argentinas de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, el equipo local, la Selección Argentina se enfrentaba con la Selección de Paraguay en el marco de la final de la primera edición del Mundial de Fútbol de Talla Baja.

Tras un comienzo favorable para el seleccionado paraguayo, que se puso 1 a 0 en el marcador, el equipo argentino logró darlo vuelta por 3 a 1, y a falta de poco más de 4 minutos para el final del primer tiempo, el encuentro tuvo que ser demorado por incidentes tanto dentro como fuera de la cancha.

Es que, desde la Selección de Paraguay comenzaron a quejarse del arbitraje, ya que casi 16 minutos jugados ambos equipos habían llegado a la 6ta falta, que penaliza a los conjuntos a tener un penal doble en caso de volver a cometer una infracción hasta el final del primer tiempo.

Debido a esto, sumado a que desde la tribuna argentina escupieron a un futbolista rival y que comenzó a meterse gente que no era miembro de las delegaciones, luego de que Paraguay llegó a la 8va falta, en la que Argentina la cambió por gol para ponerse 3 a 1, los jugadores y cuerpo técnico de la Albirroja decidieron abandonar el campo de juego para marcharse al vestuario.

Minutos después, cuando la organización del encuentro decidió que el partido iba a volverse a disputar, el equipo paraguayo volvió a la cancha, pero no para jugar, sino que para confirmar su postura de retirarse del partido, mientras que la gente y jugadores de otras selecciones gritaban que se retiren.

En ese momento, mientras el combinado paraguayo hacía señas de que no iban a volver a jugar y se marchaban nuevamente, el arquero rompió el silencio y expresó la opinión de su equipo: “Todos juntos decidimos no jugar más en esta copa porque es muy obvio el robo que nos hacen. A mi compañero le pega en la cara y nos cobra cara. Tenemos videos en el que se ve que nos cambian la numeración de las faltas. Ganamos con huevos y ganas, no robando”, tiró.

Con el correr de los minutos, ya sin Paraguay en el campo de juego, los jugadores argentinos se mantuvieron en la cancha entrando en calor, mientras que el cuerpo arbitral también se retiró bajo una fuerte silbatina de los hinchas paraguayos, que les tiraban con objetos de la tribuna.

Para resolver este conflicto, tal como informó la transmisión oficial de DeporTV, Facundo Rojas, capitán argentino y miembro de la Confederación Internacional, se encontraba en una reunión con los delegados del equipo paraguayo, para tomar una decisión al respecto.