Con el invicto más largo del mundo a cuestas, un equipo que venía de ganar dos competencias y siendo la última participación de Messi, el Mundial de Qatar generó una gran ansiedad y expectativa dentro de los argentinos. Sobre todo tras la derrota con Arabia Saudita en el debut.

Un momento de mucha tensión no solo para los hinchas sino también para los integrantes del grupo que no pudieron dar el presente dentro de la Copa del Mundo como Giovani Lo Celso quien, junto con su esposa, no pudieron aguantar la emoción y el desahogo del primer gol a México.

Según contó el propio jugador durante el programa “Llave a la Eternidad”, dicho gol de Lionel Messi generó un momento único en su vida por lo que se gritó: “Estábamos viendo el partido contra México. Hace el gol Leo, lo empezamos a gritar y yo qué sé, y cuando nos damos vuelta, había roto bolsa acá”.

Comentando que “el grito, la euforia o todo lo que habrá significado ese momento” para él y su pareja puede haber sido el último empujón para que comience el trabajo de parto, Gio Lo Celso recordó cómo terminó de ver el partido rumbo al hospital.

Un momento que sin dudas el actual jugador del Tottenham, quién se perdió el Mundial por una lesión, no olvidará jamás: “Es algo único, algo mágico, que la vida me permitió poder presenciar… estás anímicamente en el peor momento de tu vida y nace tu hija, es como que volvés a nacer”.

Los números de Lo Celso en la Selección Argentina

Siendo una pieza fundamental en el camino de la Argentina al Mundial de Qatar, Giovani Lo Celso ya completó un total de 43 partidos entre lo que fue la previa de la Copa del Mundo y el post con dos goles convertidos y un total de once asistencias.

¿Lo Celso deja el Tottenham?

Sin tantos minutos en el conjunto de los Spurs, el volante argentino intentó buscar una salida del fútbol inglés. Con Barcelona como uno de los interesados, la operación no se terminó dando, por el momento, a causa de lo que piden desde el Tottenham.