El delantero del Manchester United no dudó en salir a responder las críticas que recibió por su partido ante el Liverpool.

Alejandro Garnacho fue uno de los jugadores que más marcado quedó por lo que fue la dura derrota del Manchester United a manos del Liverpool por 3 a 0 (dos tantos de Luis Díaz y uno de Mohamed Salah) en el Old Trafford, el último fin de semana en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la Premier League 2024/2025.

Erik ten Hag (con quien el atacante ya tuvo varios idas y vueltas) decidió reemplazarlo a los 70 minutos (instantes después del tercer tanto anotado por los dirigidos por Arne Slot) dejándolo así en evidencia de que su papel no fue el esperado en un equipo que, acaso, ya inició el curso torcido por la derrota en la Community Shield con su máximo rival, el Manchester City.

Al respecto, las críticas en las redes sociales de los aficionados del Manchester United no tardaron en llegar tanto para Alejandro Garnacho como para otros integrantes del plantel (como por ejemplo Casemiro, quien perdió dos pelotas que justamente decantaron en los dos goles del colombiano). Pero en el caso del argentino nacido en Madrid, los comentarios llegaron al borde del escarnio.

Es que uno de sus haters publicó en X (ex Twitter) un compilado de las fallas que Garnacho tuvo en cada una de sus intervenciones vs. Liverpool. Tal exposición provocó que el propio protagonista saliera a responder. “Estás perdiendo el tiempo de tu vida haciendo clips sobre mí”, escribió el número 17 de The Reds Devils.

Alejandro Garnacho en el momento que fue reemplazado por Erik ten Hag. En su lugar ingresó Amad Diallo.

Enseguida, el Bichito recibió una contestación demoledora: “Concéntrate en tu primer toque y en regatear, imbécil. Si no fueras tan malo no tendría ningún vídeo para publicar”. Minutos después, el futbolista campeón de América con la Selección Argentina decidió borrar su comentario para intentar bajar el tono a la polémica.

Alejandro Garnacho ya está en Buenos Aires para ponerse a disposición de Lionel Scaloni

Tras la derrota con el Liverpool, Alejandro Garnacho viajó hacia Buenos Aires para ponerse a disposición de Lionel Scaloni. El delantero del Manchester United será una de las alternativas de la Selección Argentina para los partidos frente a Chile y Colombia por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Alejandro Garnacho llega a la Selección Argentina como el segundo delantero con mejor promedio de gol de los citados en lo que va de la temporada 2024/2025

Alejandro Garnacho es el segundo delantero con mejor promedio de gol en lo que va de la temporada 2024/2025 de los citados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA. En cuatro encuentros marcó un gol (vs. Manchester City en la Community Shield). Así, se ubica por detrás de Valentín Castellanos que registra dos celebraciones en tres presentaciones con la Lazio. El resto de los atacantes (Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, Paulo Dybala y Matías Soulé) todavía no anotaron con sus respectivos equipos.