Tal y como ha reconocido ya en el pasado, el gol con Argentina en la final de la Copa del Mundo ante Francia ha sido el más importante en su carrera para Ángel Di María, y tras convertir se lo pudo ver dedicándole el gol a Maradona; la frase “gracias Diego” salió de sus labios en pleno festejo, y, por primera vez, habló del por qué de dicho comentario en la final.

Charlando con Dalma Maradona, hija del 10, en el documental “La Hija de Dios”, Ángel Di María reconoció que no recordaba haber hecho ese comentario en aquel momento: “Lo vi en video, porque yo ni siquiera me acordaba. En la Copa América sí lo tenía presente y sí le pedí antes de la Final“, contó.

No obstante, en la final del Mundial, fue cuando le salió ese ‘Gracias Diego’ a Fideo, aunque admitió que tuvo que compartir el video con sus familiares para confirmar que esas palabras salieron de su boca: “en la Final se ve que hice el gol y, no sé, se ve que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije porque mire el video, lo mandé al grupo, al de mi familia, al de la familia de mi mujer y todos me decían: ‘sí, dijiste’, pero yo no sé”, relató.

“Fue algo que dije, porque lo vi después [al video], fue algo que me salió de adentro”, reconoció Di María, con una sonrisa en su cara en la charla con Dalma Maradona.

Diego Maradona, presente junto a Di María en todas las finales de la Scaloneta

Di María también afirmó que tuvo a Diego mucho más presente en la Copa América y en la Finalissima, las dos finales previas que disputó la Scaloneta: “Hice el gol contra Brasil [en la final de la Copa América], y le pedí que me ayude, tras tantas finales que había perdido y lesiones…“, afirmó. “Y nada, yo creo que me ayudó en ese momento. En la Finalissima también, le pedí antes de salir a la cancha”, agregó Fideo.

Para cerrar, Di María admitió que le hubiera hecho feliz tener a Diego Maradona aún entre nosotros para disfrutar los logros de la Selección: “Me hubiera encantado que estuviera, por lo que representa para el país y para el mundo”, cerró.

La Copa América 2024, el último torneo para Di María con Argentina

Ángel Di María se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Selección Argentina. Sus goles en la final de la Copa América, Finalissima y Mundial resultaron en las tres conquistas más recientes de la Scaloneta, y, de acuerdo a sus propias palabras, la próxima Copa América 2024 será su despedida de la Albiceleste.

“Es la Copa América y se termina para mí la Selección Argentina. Ojalá pueda estar porque va a ser lo último”, declaró Di María con Matías Martin en su programa ‘Todo Pasa’, por Urbana Play, en octubre pasado.