Luego de lo que fue la goleada ante El Salvador, en la Selección Argentina se prepararon de lleno para el segundo y último amistoso de la doble fecha FIFA correspondiente al mes de marzo, donde en la ciudad estadounidense de Los Ángeles se enfrentará a Costa Rica.

Si bien la formación inicial estaba confirmada desde hace varias horas, restaba definir quiénes iban a quedarse afuera del banco de suplentes, dado a que Lionel Scaloni tenía que tomar la decisión final. Y con todo listo para saltar al campo de juego del estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum, fueron X los futbolistas que no participarán del partido.

Además de Lisandro Martínez, quien ya había abandonado la concentración por decisión del entrenador para que pudiera continuar con su recuperación en Manchester United, quien no estará ante los Ticos será Germán Pezzella, .

De esta manera, la formación de la Selección Argentina ante Costa Rica será con Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández; Ángel Di María, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

Por otra parte, los relevos serán Emiliano Martínez, Franco Armani, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte, Guido Rodríguez, Valentín Carboni, Nicolás Valentini, Valentín Barco y Nicolás González.

¿Quién será el capitán de la Selección Argentina vs. Costa Rica?

Con la ausencia de Lionel Messi, será Ángel Di María el encargado de llevar el brazalete por segundo partido consecutivo. Fideo irá de arranque y encabezará la hilera de futbolistas argentinos que saltará al campo de juego en Estados Unidos. Ante un hipotético cambio, la cinta le quedará a Nicolás Otamendi.

Por otra parte, el cuerpo técnico decidió que el dorsal 10 quede vacante para esta fecha FIFA. A diferencia de otros partidos (en eliminatorias contra Bolivia la usó Ángel Correa), nadie utilizará ese número esta noche.