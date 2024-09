El entrenador argentino no podrá contar con uno de los futbolistas citados para visitar al combinado cafetero.

Tras la goleada ante Chile en el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina cierra la fecha FIFA de septiembre visitando en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a la Selección Colombia por la octava jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Mientras espera por las recuperaciones de Nicolás González y Alexis Mac Allister, que terminaron con molestias en el último encuentro, Lionel Scaloni recibió la mala noticia de que no podrá contar con otro futbolista, debido a que una lesión lo tiene a maltraer.

Es que, según lo informado por el periodista de TNT Sports, Maxi Grillo, el arquero Juan Musso fue desafectado de la concentración de Argentina por precaución debido a que sufre una dolencia en la zona de la espalda luego del último encuentro que disputó con el Atlético de Madrid.

De esta manera, el arquero no estará presente en el encuentro contra Colombia, sino que viajará directamente para España para sumarse al plantel comandado por Diego Simeone y terminar allí la recuperación de esta dolencia que lo tiene a maltraer desde el duelo contra Athletic Bilbao.

Juan Musso fue desafectado de la Selección Argentina. (Foto: IMAGO / Ricardo Larreina Amador).

Cabe destacar que por esta lesión que sufre el arquero que llegó al Colchonero en este mercado de pases, tampoco estuvo presente en el encuentro contra Chile en el Más Monumental, ya que fue uno de los cinco futbolistas que quedaron fuera del banco de suplentes.

Ante la ausencia de Musso, quienes serán los arqueros suplentes de Emiliano Martínez para enfrentar a la Selección Colombia, son los mismos que estuvieron en el banco de relevos en el último partido, es decir, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Scaloni palpitó el partido contra Colombia

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina palpitó este duelo contra el seleccionado cafetero. “El equipo todavía no lo tengo, estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar, podemos hacer algún cambio, pero no sabría decirte cuántos”, comenzó hablando sobre las posibles variantes en el equipo.

“El tema del horario, es para los dos igual. Cuando el otro dije que era muy difícil, era para los dos. No digo que tenga ventaja uno u otro, pero es verdad que el horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos no será en función al calor”, agregó sobre las condiciones climáticas que pueden afectar al encuentro.

Y cerró sobre la pelota parada, una de las principales armas de Colombia: “Lo de la pelota parada de Colombia, no vamos a cambiar nuestra manera de defender, pero sí capaz cambiamos a algunos jugadores, pero es evidente que es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado”.