Las últimas convocatorias de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina, posteriores a la consagración en el Mundial de Qatar, tuvieron una llamativa ausencia. Alejandro “Papu” Gómez se quedó afuera de la lista en varias oportunidades, alegando falta de permiso del Sevilla por sus recurrentes lesiones. Sin embargo, un fuerte rumor que poco tiene que ver con algo futbolístico comenzó a tomar volumen entre los hinchas en redes sociales.

Durante el programa que conduce Migue Granados en OLGA, el columnista Martín Reich se encargó de repasar la sucesión de hechos que habría significado la ruptura del vestuario de la Albiceleste en torno al exfutbolista de Arsenal, San Lorenzo y Atalanta, entre otros clubes. La secuencia incluye cuestiones místicas, como un presunto “gualicho” a Giovani Lo Celso para que no pueda disputar la Copa del Mundo y así dejar un hueco en la lista definitiva, entre otros detalles que nadie se atrevió a confirmar.

En medio de la charla, el conductor de Soñe Que Volaba advierte la llegada de un mensaje a su celular. “Atención. Me escribe la mujer de uno de los pilares de la Selección Argentina y me dice: ‘No es verdad”, señaló Granados mientras leía la pantalla de su móvil. No se develó la identidad de quien envió el texto, pero desde la intimidad de la Albiceleste parecen mantener la línea que sostuvo Leandro Paredes cuando se le consultó recientemente sobre el tema, alegando que “salió de internet”.

Aun así, Reich dio a conocer la postura que todavía mantienen varios dirigidos por Scaloni a raíz de lo que habría ocurrido puertas para adentro en el seleccionado. “Yo sé y me consta que varios jugadores de la Scaloneta piensan esto de Papu”, dijo el periodista cercano al plantel. Una teoría que no dejará de tomar fuerza hasta que los protagonistas alcen su voz.