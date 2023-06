El 19 de junio del 2023 no será un día más en la carrera de Facundo Buonanotte, ya que cumplió uno de sus máximos sueños, al darse su debut en la Selección Argentina, en lo que fue el triunfo ante Indonesia por 2 a 0, siendo titular y jugando 73 minutos.

Una vez que finalizó el encuentro, el mediocampista ofensivo de 18 años que juega en el Brighton, habló con los medios, en donde contó qué le dijo Scaloni en la previa del partido, ya que jugó por la banda derecha, en el lugar que ocupa Lionel Messi.

Además, reveló cómo se enteró de que iba a ser titular y cómo controló los nervios: “Me enteré ayer, me puso muy contento. Dormir, pude dormir, me tuve que tomar una pastilla para dormir, pero me sentí bien”, contó entre risas por lo sucedido.

Por otro lado, se refirió a la función que le tocó cumplir dentro de la cancha: “No sentí presión para nada. Creo que Leo es irremplazable, y no hay que compararlo con nadie porque sería una falta de respeto a él, que es le mejor del mundo”.