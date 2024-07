La Selección Argentina alcanzó su decimosexto título de CONMEBOL Copa América tras vencer a Colombia por 1-0 y Lionel Scaloni, el padre de la criatura, abrió su conferencia de prensa con un mensaje de agradecimiento al plantel campeón: “El equipo no deja de sorprender, se repone a las dificultades. Estoy eternamente agradecido a este equipo por cómo se brinda”.

Por supuesto, el DT no pasó por alto la despedida de una leyenda de la Albiceleste como lo es Di María. “Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores, porque además de jugar bien, tuvo actitud para presionar en un momento donde las piernas del equipo no daban y corrió como si tuviera 25 años. Eso lo da la jerarquía superior que él tiene, hay poco para agregar, es una leyenda, se fue y no hay manera de convencerlo. Vamos a ver si se puede despedir con el público, que lo merece. Es una película como terminó todo, lo merece”.

Scaloni habló de la próxima Finalissima contra España

En medio de la conferencia, Scaloni también se acordó de la Eurocopa que ganó España y la conexión que tiene con su familia. “Me pone muy contento que la gente esté feliz, para eso jugamos, para eso estamos los que dirigimos a la Selección, para que la gente se identifique. Tener a mi familia es lo máximo, estamos con una alegría doble porque también fue campeón España“, declaró.

Luego, palpitando la próxima Finalissima, el DT expresó: “Estoy contento porque con el país (España) tengo un arraigo especial, vivo ahí y encima conozco a su entrenador. Si se llega a jugar la Finalissima tendremos un problema porque la familia estará dividida, pero será un partido muy bonito entre dos selecciones que están en un buen momento, marcando una manera de jugar diferente. Será lindo si se juega“.

Las frases que dejó la conferencia de Scaloni en Miami