Lisandro Martínez es uno de los mejores defensores que tiene la Selección Argentina y que, a falta de varios meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, regresó a las canchas luego de atravesar una dura lesión.

El oriundo de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, regresó a las canchas en diciembre pasado, y ahora está buscando la manera de ganar terreno en Manchester United para poder volver a ser vital a nivel club, como así también en el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni.

Más allá de que el ex Newell’s Old Boys y Ajax piensa en el futuro, durante las últimas horas hizo una durísima confesión, donde dejó atónitos a todos los periodistas de AFA Estudio, como así también a los oyentes. Y es que el zaguero de 27 años pensó en colgar los botines.

“Después de las primeras dos o tres semanas, la verdad, no quería jugar más al fútbol. Primero me pasó la fractura del pie, después de lo de la rodilla. Y ahí dije: ‘Ya está, no quiero saber más nada'”, reveló. Pero se hizo fuerte con sus más cercanos afectos: “Me aferré a mi familia, a mis amigos”, exclamó.

Tras asegurar que fueron claves para “no elegir el camino más fácil”, confesó que en los momentos donde estaba recuperándose de la rotura del ligamento cruzado se genera “un desequilibrio mental y físico”, y también se mostró muy orgulloso: “Hoy no sé cómo logré atravesar”.

“Después uno va tomando más conciencia, recibe ese empujón de quienes te dicen ‘no bajes los brazos’ y te ayudan a seguir”, exclamó para terminar de agradecerle a quienes estuvieron en el día a día, durante un lapso de 9 meses y medio, que fue el tiempo que le llevó la recuperación. Y allí fue que reveló cómo está en la actualidad, ya que falta poco para una nueva cita mundialista: “Me siento muy bien. Me sorprendí porque pensé que iba a ser más duro volver. Todo fue muy progresivo y el club hizo un gran trabajo”, destacó el defensor, conforme con su presente físico.

El Daily Mail ve a Licha Martínez como una figura clave para la reconstrucción del United

“Como el defensor central que mejor juega con la pelota de todo el club, ciertamente hay un lugar para Martínez”, inició el Daily Mail en su análisis. “Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero su versatilidad de también poder jugar como mediocampista defensivo y su capacidad como marcador lo convierten en una pieza sensible dentro del plantel”.

Lisandro Martínez recién pudo volver a jugar en diciembre, tras una lesión de ligamentos que lo tuvo fuera prácticamente todo el 2025. El defensor argentino lleva cinco partidos como titular desde su regreso, y todavía necesitar terminar de recuperar el nivel que supo mostrar un par de temporadas atrás.

Licha Martínez, defensor de Manchester United. (Getty Images)

En contraparte, el prestigioso medio británico ve como ciclo cumplido el de defensores como Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire y Tyrell Malacia. Piensan lo mismo de Casemiro, Ugarte y Zirkzee, otros nombres fuertes dentro del plantel actual que no han tenido un buen rendimiento en la era de Rúben Amorim.

