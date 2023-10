Como en los últimos días, Matías Soulé es nuevamente noticia, debido a todos los rumores que corren en Europa con la posibilidad de que el delantero de 20 años a préstamo en el Frosinone de la Serie A sea convocado por Luciano Spalletti a la Selección de Italia.

Ahora, el futbolista que cuenta con un paso por las inferiores de Vélez Sarsfield y Juventus, se volvió a mostrar en las redes sociales, en la que indirectamente muestra que tiene cada vez más clara su elección, ya que en esta oportunidad subió un video entrenando a su cuenta de Instagram, en el que está usando el short de la Selección Argentina, previo al duelo de la Azzurra contra Inglaterra de esta tarde.

Todo esto comenzó hace casi una semana, luego de que Soulé en una entrevista con el periodista Gianluca Di Marzio sea consultado sobre la chance de jugar en la Selección de Italia, en la que comentó: “Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”.

Para colmo, luego del triunfo de Italia ante Malta del pasado viernes, el mismo Spalletti, entrenador de la Azzurra, encendió aún más la llama, ya que en conferencia de prensa se mostró interesado en convocar al argentino: “Es un nombre que tenemos en el punto de mira para la Selección porque lo está haciendo muy bien y porque hay que crear una oportunidad para aquellos jóvenes que empujan desde abajo”, tiró.

Cerrando con todo este tipo de rumores, el nacido en Mar del Plata en 2003, además de subir este video entrenando con el short del combinado argentino, en la previa del partido ante Paraguay por las Eliminatorias, subió una historia a su cuenta de Instagram apoyando al equipo de Scaloni.

Gracias a sus buenos rendimientos en la actual temporada, Soulé se encuentra a la espera de una nueva convocatoria de Lionel Scaloni, quien ya en el 2021 lo convocó para entrenar con la Selección Mayor, aunque aún no lo hizo debutar. Para ser blindado, como pasó con Alejandro Garnacho, el delantero debe disputar tres encuentros con la Albiceleste.

Tal es el compromiso de Soulé con la Selección, que para disputar el Mundial Sub 20, en el que quedaron eliminados en octavos de final, en diálogo con Bolavip Argentina, su papá confesó: ”Él quería venir a partir del 8 de mayo, le dijeron que podía venir el 15 y después habló para ser liberado el 11”, y además, destacó que “le dejaron cumplir un sueño de jugar con Argentina”.

Los números de Matías Soulé en su carrera

Contabilizando su paso por el equipo juvenil de la Juventus que juega en la Tercera División de Italia, más su temporada en el primer equipo y su préstamo en Frosinone, el delantero acumula 65 partidos jugados, en los que anotó 7 tantos.

¿Cuánto vale el pase de Matías Soulé?

Según Transfermarkt, el pase del delantero argentino de 20 años está tasado en 8 millones de dólares.