Este miércoles, Javier Mascherano dio a conocer la lista definitiva de convocados en la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub-20 al que no había logrado clasificar disputando el Sudamericano, pero terminó consiguiendo su boleto por haber conseguido AFA ser sede del evento que originalmente iba a disputarse en Indonesia.

Tras una actuación que dejó mucho que desear en ese certamen continental que se disputó en Colombia, el exjugador de Barcelona, Liverpool y River, entre otros clubes, había decidido dar un paso al costado como seleccionador, pero ya cuando Argentina supo que sería sede de la Copa del Mundo de la categoría, fue convencido de seguir al frente del equipo, especialmente después de un profundo diálogo que él mismo reconoció haber tenido con Lionel Scaloni.

En todo ese tiempo, Mascherano recibió muchas críticas en las redes sociales, especialmente tildándolo de “fracasado” por no haber conseguido la clasificación al Mundial en el Sudamericano, a lo que se sumaba el hecho de que la Selección Argentina mayor había logrado por fin coronarse campeona del mundo por tercera vez en coincidencia con el primer Mundial que él no disputaba como futbolista desde 2006.

En diálogo con D Sports Radio, El excapitán de La Albiceleste mostró estar muy al tanto de esas críticas, para las que tuvo una respuesta contundente: “Lo que se habla en redes sociales no tiene que ver con el sentimiento genuino de la gente. No hay que hacer de las redes un mundo, porque yo no puedo controlar lo que otro dice de mí”, manifestó.

Por otra parte, Javier Mascherano negó percibir una marcada intención de hacer daño a aquellos integrantes del plantel de 2014 que no pudieron tener revancha en Qatar: “No creo que haya una conspiración para hacerle daño a la camada de 2014. Nosotros también nos hemos equivocado en algunos aspectos y no hemos sabido comunicar ciertas cosas. Entramos muchas veces en una guerra con la prensa“, resaltó.