La polémica estalló este miércoles 7 de agosto en torno a uno de los jugadores campeones del mundo con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Se trata de Marcos Acuña, de quien un medio sevillista reportó que retornó ”roto” de la Copa América por lo que no podría sumarse a la pretemporada.

”Acuña vuelve roto de la Copa América y su salida se complica. El argentino no podrá ponerse bajo las órdenes de García Pimienta esta semana”, se lee en el artículo firmado por Candela Vázquez del portal abc.es. Frente a este anuncio, los hinchas del Sevilla explotaron de furia, dado que el lateral de la Scaloneta, en la temporada anterior, se perdió 18 partidos del equipo andaluz por diferentes molestias.

No obstante, María Julia Silva, esposa del Huevo, no dudó en salir a desmentir lo publicado por el medio citado. Mediante su cuenta de la red social Twitter, se encargó de comentar el posteo que reflejaba esta versión del estado físico del Campeón del Mundo.”Es mentira”, escribió María Julia, junto a un emoticón de la cara de un payaso.

Luego, el que replicó que Acuña retornó a Sevilla lesionado de su participación en la Copa América de los Estados Unidos, fue Estadio Deportivo: ”El argentino aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió en la Copa América y no se le espera a las ordenes de García Pimienta hasta septiembre”. Y tal como hizo con el sitio anterior, la mujer del ex Racing y Ferro volvió a remarcar que esta situación no es verdad.

La respuesta de María Julia Silva a las versiones que trascendieron sobre Marcos Acuña.

Estos trascendidos se dan en medio de una intención del Sevilla de transferir a Marcos Acuña, a quien le queda un año de contrato. El club de Nervión no pretende renovar el vínculo, por lo que busca sacar un rédito económico en este mercado de pases, de lo contrario, a mediados del 2025, podría salir en condición de agente libre.

Marcos Acuña se perdió cuatro de los seis partidos de Argentina en la Copa América

Marcos Acuña, por una molestia muscular, solo pudo participar de dos partidos de la Selección Argentina en la Copa América de los Estados Unidos 2024. El Huevo fue parte del once inicial frente a Canadá en el debut del certamen en Atlanta e ingresó solo 7 minutos en el segundo encuentro contra Chile en Nueva Jersey.

¿Dónde podría seguir su carrera Marcos Acuña?

Si no se queda en el Sevilla, a Marcos Acuña, conforme a los portales mencionados anteriormente, ya lo han contactado del Aston Villa, del Galatasaray y del AEK de Atenas. Sin embargo, en caso de que realmente esté lesionado, su transferencia, por el momento, no se presenta como factible.