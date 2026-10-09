No es Nico Paz: Alberto Fernández eligió al heredero de la 10 de Messi en Argentina

El expresidente de Argentina dio su opinión sobre el nuevo portador del mítico dorsal y su elección se vio influenciada por su fanatismo por Argentinos Juniors.

Lionel Messi abandonó oficialmente la Selección Argentina luego del partido amistoso ante Benín en el Estadio Monumental. El rosarino le puso un punto final a una inolvidable historia con la Albiceleste y dejó el histórico número 10 vacante para las próximas convocatorias.

El clamor popular eligió a Nico Paz como el jugador ideal para vestir ese dorsal, tanto así que lo apodaron ‘El Heredero’. Sin embargo, en las últimas horas el expresidente Alberto Fernández opinó que otro futbolista debe llevar la ’10’ en una entrevista con el programa ‘Cancha Embarrada’ de El Destape Deportes.

“Hablaba con un amigo y discutíamos quién iba a ser el ’10’. Yo le apostaba a (Alexis) Mac Allister por dos razones. Primero porque en Argentinos Juniors jugó de ’10’ y es un gran ’10, un gran enganche, un gran jugador“, comenzó diciendo Alberto.

Alexis Mac Allister tiene que ser el nuevo ’10’ de Argentina para Alberto Fernández (Getty Images)

Acto seguido, completó: “Si hacemos memoria, cuando Scaloni se hace cargo de la Selección, Messi estaba afuera y armó un equipo sin Messi. Ahí es cuando yo empecé a defender a Scaloni. Bueno, en ese equipo el ’10’ era Mac Allister”.

“Me imagino que Scaloni debe estar pensando en aquella historia, cuando todo empezó con Mac Allister de ’10’. Yo creo que es una buena opción”, cerró Alberto Fernández sobre quién debe heredar el mítico número que usaron leyendas como el propio Messi, Diego Maradona y Mario Alberto Kempes, entre otros.

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La opinión de Alberto Fernández sobre Nico Paz

En la misma entrevista, manifestó sobre Nico Paz: “Debo confesar que lo he visto mucho menos. Todo indica que es un buen jugador, porque el gol que hizo el otro día es un gol de a lo Messi. Seguramente también tenga méritos suficientes y sobrados para ser el ’10’. Yo lo conozco menos”.

En síntesis