El guiño de Alexis Mac Allister a Julián Álvarez tras el drama con Atlético de Madrid

Alexis Mac Allister dejó en claro su intención de jugar junto a Julián Álvarez por fuera de la Selección Argentina.

Aunque Julián Álvarez les pidió perdón a los hinchas del Atlético de Madrid innumerables veces desde el dramático inicio de la temporada 2026-27, está claro que todavía quedan cenizas de aquel fuego.

Alexis Mac Allister no tiene en claro su futuro en el Liverpool, pero, aun así, sugirió un posible refuerzo para los Reds. No se trata de ningún tapado, sino del principal delantero en la última lista de convocados de la Selección Argentina.

Si existe alguna posibilidad de que Álvarez pueda dejar el Atleti en el próximo mercado de pases de invierno en Europa, Mac Allister no quiere privarse de explorarla. Lo dejó en claro durante un ping-pong en el canal de YouTube de Los Edul.

“Julián Álvarez”, respondió Mac Allister al ser consultado por un jugador de la Selección al que llevaría al Liverpool. Así, Álvarez podría regresar a la Premier League por una revancha.

Alexis Mac Allister jugando para Liverpool. (Getty Images)

La novela Álvarez en Atlético de Madrid

A pesar de sus recientes pedidos de disculpas, todo indica que Álvarez aún ve con buenos ojos una salida del Atlético de Madrid. No obstante, cualquier ilusión puede ser en vano.

Publicidad

Debido a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros en el contrato del delantero, que rige hasta junio de 2030, la única forma de que Álvarez deje el club es que la dirigencia así lo decida y acepte una oferta. Hasta el momento, el presidente colchonero, Enrique Cerezo, declaró todo lo contrario y se mantiene firme en su postura.

Mac Allister y su futuro en Liverpool

De todas formas, Mac Allister dejó en claro que, si estuviera bajo su jurisdicción, haría lo imposible por tener al cordobés jugando en Anfield. Sin embargo, Mac Allister tampoco tiene muchas certezas de lo que deparará su futuro con el equipo de Andoni Iraola.

Aunque ninguna persona del club lo ha anunciado oficialmente, Mac Allister reveló que su etapa en el Liverpool se acerca a su fin. Según el campeón del mundo, el club le comunicó que no le ofrecerá una renovación contractual después de la temporada 2026-27.

Publicidad

Hasta que no se confirme, no obstante, cualquier cosa puede pasar y la notable mejora en el rendimiento de Mac Allister podría llevar a los Reds a cambiar de parecer.

En síntesis