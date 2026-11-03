Alexis Mac Allister reveló que quiere volver a Boca: “Me quedó la espina”

El campeón del mundo con la Selección Argentina tiene contrato en Liverpool hasta mediados de 2028 y no le van a renovar.

Alexis Mac Allister es uno de los mejores mediocampistas del mundo desde hace algunos años, lo confirmó con la Selección Argentina y también brilla con la camiseta del Liverpool, donde porta la ’10’ en la espalda. Sin embargo, en las últimas horas volvió a estar en el foco porque reveló que quiere volver a Boca y despertó la ilusión de todos los hinchas.

Alexis Mac Allister, mediocampista de Liverpool. (Getty Images)

Cabe recordar que el campeón del mundo estuvo apenas 6 meses en el Xeneize, ya que ocurrió a través de un préstamo cuando Argentinos Juniors lo vendió a Brighton pero antes acordaron una cesión por una temporada en el conjunto de la ribera. Sin embargo, el equipo de la Premier League interrumpió el pacto antes de tiempo y se lo llevó en enero de 2020.

Lo cierto es que el volante habló en una entrevista exclusiva con Los Edul. “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más“, confesó Mac Allister sobre volver a vestir la azul y oro. Inmediatamente después, también agregó: “Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver“.

Alexis Mac Allister, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, Alexis reveló otro deseo en el programa que tienen los hermanos Gastón y Esteban Edul. “A Argentinos me gustaría volver como una forma de agradecimiento“, reconoció en primera instancia sin titubear. No conforme con esa declaración, incluyó a sus hermanos y a su padre, cuando expresó: “Es un club que me dio todo a mí y a mi familia“.

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A su vez, se refirió a Deportivo Mac Allister, el club de La Pampa que fue fundado por su papá y su tío. “El sueño que tenemos nosotros es llevarlo a Primera en algún momento“, deslizó como objetivo familiar. Al mismo tiempo, extendió su discurso al respecto y añadió: “Ojalá poder disfrutarlo con mis hermanos y primos dentro de la cancha“.

🚨 “ME GUSTARÍA VOLVER A BOCA” 🔙🔵🟡



En charla con @losedul, Alexis Mac Allister se refirió a su deseo de vestir nuevamente la camiseta xeneize en el futuro: pic.twitter.com/oUWzuGUfLc — Boca Net (@bocanet12) November 3, 2026

Los números de Alexis Mac Allister en Boca

Durante su breve estadía que solamente duró un semestre, Alexis Mac Allister disputó un total de 20 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 2 goles y dejó una gran imagen por su nivel individual. Además, conquistó un título, al consagrarse de la recordada Superliga 2019/20.