Paulo Dybala es uno de los pocos jugadores de la Selección Argentina que ha ido al Mundial de Qatar 2022 y se consagró campeón, pero que no fue tenido en cuenta para las Copas América de 2021 y 2024, por lo que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo pero no ha podido ser campeón continental con la Albiceleste.

En la última convocatoria de Lionel Scaloni, para la reciente Copa América obtenida en Estados Unidos, la ausencia de Dybala sorprendió debido a que se encontraba bien físicamente y con una enorme temporada 2023-24 en la Roma. Así y todo, el DT de la Selección se inclinó por prescindir de la “Joya” para el certamen internacional por una decisión plenamente futbolística.

Y si bien este momento lo tomó por sorpresa y se supo antes que inicie el campeonato de selecciones que Dybala estaba entristecido por su ausencia, esta no fue la situación más dura para el mediapunta a nivel futbolístico desde el Mundial de Qatar hasta la fecha.

Charlando con su pareja (y ahora también esposa), Oriana Sabatini, en su podcast “A dónde vamos cuando soñamos“, Dybala expresó que el momento donde peor la pasó en los últimos años fue luego de perder la final de la Europa League 2022-23 con la Roma en manos del Sevilla en su primera temporada en la Loba.

“Después de haber ganado el Mundial tuve otra final muy importante para jugar con la Roma y la perdimos. Y a mí me mató. Me acuerdo que estaba destruido. No podía más. Quería irme a mi casa, no salir. A mí me pegó muy fuerte haber perdido esa final, porque yo sé que para nosotros en ese momento hubiese sido algo histórico, como fue ganar el Mundial. Sé que para la gente de Roma hubiese sido algo único en toda su historia y yo hacía un año que estaba ahí. Y no hay comparación entre una cosa y la otra“, exteriorizó Dybala lamentándose aún por no haber ganado aquella final en Hungría en la que anotó el gol del 1-1. Tras ese empate, Sevilla terminaría imponiéndose en los penales en los pies de Gonzalo Montiel.

Esta temporada, con Roma lograron clasificar nuevamente a la Europa League de la mano de Daniele De Rossi. Si Dybala se queda en el conjunto capitalino, ya que posee diversas ofertas en todo Europa, el cordobés buscará sacarse la espina clavada de aquella final ante el conjunto español junto con todo el equipo italiano.

Dybala y Oriana Sabatini se casaron

El pasado sábado 20 de julio, la feliz pareja contrajo matrimonio en una quinta ubicada en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. A la fiesta concurrieron más de 300 personas entre amigos, familiares y allegados a ambos y se destacó la presencia de varios jugadores de la Selección Argentina como Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Cristian Romero.

Otros futbolistas del seleccionado no pudieron asistir por cuestiones personales o ya deportivas, como el caso de Leo Messi. A pesar de encontrarse lesionado de su tobillo por la torcedura que sufrió en la final de la Copa América, el capitán se encuentra con el plantel de Inter Miami acompañando en las fechas finales de la temporada regular en la MLS.

Más frases de Dybala en el podcast de Oriana Sabatini

La cantante, actriz e influencer lanzó su propio podcast que es divulgado en forma de video en YouTube y ya tuvo varias emisiones. En la última de ellas asistió como entrevistado Paulo Dybala. En “A dónde vamos cuando soñamos”, el cordobés se abrió a su pareja de manera pública y habló acerca de diversos tópicos de su carrera y del fútbol en general.

Scaloni se acordó de Dybala apenas Argentina conquistó la Copa América

En la rueda de prensa posterior a la coronación en la Copa América 2024, consultado por la importancia de Lionel Messi para el equipo, Lionel Scaloni aprovechó también para recordar al futbolista que más le costó desafectar del certamen.

“No me gusta hablar solo de Messi, porque a todos los que vinieron hoy y a chicos que no vinieron, como Dybala, que para mí es recontra especial y no traerlo me partió el corazón. Si hablo solo de Leo me estaría equivocando, los queremos a todos de la misma manera. Cuando tomamos la decisión de no traer a alguien es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y nos afecta todo un poco más. Para nuestras vidas significan mucho porque nos han cambiado la alegría. Dentro de 10 años nos vamos a juntar los campeones, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estas cosas”, dijo.