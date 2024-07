Tras la conquista de una nueva Copa América, Rodrigo De Paul tiene pensado quedarse algunos días más en Argentina, principalmente porque este sábado, al igual que muchos otros de sus compañeros, asistirá a la boda entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini. El delantero de Roma había elegido la fecha precisamente pensando en el certamen continental del que finalmente quedó desafectado por decisión de Lionel Scaloni.

En entrevista exclusiva con OLGA, el mediocampista de Atlético Madrid rememoró cómo reaccionaron a esa ausencia, para todos inesperada hasta que se entregó la pre-lista de convocados. “Fue doloroso, porque nosotros nos enteramos como todos, cuando el técnico dio la lista. Fue una sorpresa que yo no me esperaba”, manifestó.

“Y a la vez es parte, se entiende. Hay muchos jugadores argentinos y son solo 26 los que se eligen. Debe ser muy difícil para el técnico. También hay que analizar quién llega tocado, lesionado y priorizar otras posiciones que te hacen ir resignando cosas“, agregó.

De Paul explicó que más allá del dolor, así como lo entendió el grupo de futbolistas que finalmente disputó y conquistó la Copa América en Estados Unidos, también lo terminan entendiendo aquellos a los que les tocó quedar desafectados. “El jugador lo entiende. Yo supongo que en el caso de Paulo, que es compañero nuestro, habló con Scaloni. Y cuando te lo explican, porque no hay nada raro, lo entendés. No lo sé, pero creo que en el caso de Paulo han hablado. La decisión es siempre futbolística”, dijo.

Dybala, De Paul y Paredes durante los festejos del título mundial conquistado en Qatar.

¿Por qué cree De Paul que Dybala no fue a la Copa América?

Aunque dijo desconocer las razones del entrenador, Rodrigo De Paul señaló algunas circunstancias previas al inicio de la Copa América que, entiende, pudieron haber justificado la decisión de no convocar a Paulo Dybala. “Me parece que en este caso llegaban algunos chicos que estaban un poco tocados. Enzo (Fernández) venía de estar operado, Germán Pezzella estaba lesionado, Guido (Rodríguez)… Entonces lo que habrá analizado el técnico es llevar alguno más en esas posiciones por no saber cómo iban a reaccionar a todo lo que viene, porque jugábamos cada tres días”, opinó.

¿Cuándo es el casamiento de Dybala?

La boda entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini se celebrará este sábado 20 de julio, en coincidencia con el Día del Amigo, en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz. Entre los 300 invitados, habrá varios integrantes de la Selección Argentina, como Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso.

Scaloni se acordó de Dybala apenas Argentina conquistó la Copa América

En la rueda de prensa posterior a la coronación en la Copa América 2024, consultado por la importancia de Lionel Messi para el equipo, Lionel Scaloni aprovechó también para recordar al futbolista que más le costó desafectar del certamen.

“No me gusta hablar solo de Messi, porque a todos los que vinieron hoy y a chicos que no vinieron, como Dybala, que para mí es recontra especial y no traerlo me partió el corazón. Si hablo solo de Leo me estaría equivocando, los queremos a todos de la misma manera. Cuando tomamos la decisión de no traer a alguien es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y nos afecta todo un poco más. Para nuestras vidas significan mucho porque nos han cambiado la alegría. Dentro de 10 años nos vamos a juntar los campeones, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estas cosas”, dijo.