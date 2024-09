Por la séptima jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina recibe este jueves a su par de Chile en el Más Monumental. Será la vuelta del combinado dirigido por Lionel Scaloni tras la segunda conquista al hilo de la Copa América.

Jesús Valenzuela será el árbitro de este duelo cargado de rivalidad por los últimos años. El venezolano dirigirá un partido de la albiceleste por séptima ocasión, con un saldo más que positivo para el tricampeón mundial. Su más reciente intervención fue en la victoria por 2-0 ante Canadá en la fase de grupos del certamen continental en Estados Unidos.

En total, con Valenzuela en cancha, Argentina se impuso en 5 oportunidades, incluyendo el triunfo por penales ante Colombia en la Copa América 2021. El encuentro restante fue un empate por 1-1 ante Chile en las Eliminatorias para Qatar 2022.

El día que Messi estalló por la actuación de Valenzuela

En la semifinal de la Copa América 2019, Brasil derrotó a Argentina por 2-0 en un partido repleto de polémica. Esa noche, Valenzuela fue el asistente en el VAR, liderado por Leodán González. En zona mixta, la Pulga acusó sin filtros a los responsables de la herramienta.

“Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show“, disparó el astro haciendo hincapié en los penales no cobrados a Agüero y Otamendi.

Valenzuela también sembró polémicas en La Bombonera

El venezolano fue el árbitro en el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana entre el Xeneize y Cruzeiro, pero su anterior antecedente fue controversial.

Por la anteúltima fecha de la fase de grupos del mismo certamen, Boca empató por 1-1 ante Fortaleza en el que necesitaba ganar para ser líder de la zona. Aquella noche, los jugadores locales le reclamaron a Valenzuela por tres penales no cobrados, incluyendo una patada a Cavani, quién terminó con la media rota.