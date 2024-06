“Uno de mis problemas en la Selección Argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo”, reflexionó Jorge Sampaoli en una entrevista concedida al Diario Marca, para intentar explicar las causas de su fracaso en el Mundial de Rusia en 2018, diferente a cualquier otra eliminación del equipo en instancias similares, precisamente por la anarquía de mandos que se instaló en plena competencia.

“Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. pero Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento”, agregó sobre la importancia que cree hubiese tenido el entrenador que lo había acompañado en su primer paso por Sevilla.

¿Quién es Juanma Lillo?

Admirado por aquellos entrenadores con perfil mucho más alto que el suyo, el entrenador vasco nunca jugó al fútbol de manera profesional y poco lo habrá hecho también en los picados, porque antes de cumplir los 20 años ya se había abrazado a la dirección técnica y ya cumplidos salvó del descenso al Tolosa FC de su ciudad natal, que militaba en Tercera División.

Hizo historia cuando con nada más que 29 ascendió a La Liga al Salamanca, siendo hasta el día de hoy el entrenador más joven en dirigir en la élite del fútbol español. Conquistó a Josep Guardiola, quien con el único deseo de ser dirigido por él decidió que su retiro, en 2006, fuese en los Dorados de Sinaloa de la Liga MX.

Con Pep ya convertido en uno de los directores técnicos más laureados y reconocidos del mundo, se unió a su cuerpo técnico en Manchester City para la temporada 2020/2021. Y tras hacer experiencia al mando del Al-Sadd en Qatar, volvió a trabajar con el catalán el año pasado. Antes de todo eso, acompañó a Jorge Sampaoli en Sevilla y también en la Selección de Chile que conquistó la Copa América de 2015, imponiéndose a Argentina en la final.

Amante del fútbol argentino

Más allá de haber sido parte responsable del dolor que generó a los hinchas argentinos la derrota en aquella final de 2015, Juan Manuel Lillo se reconoce enamorado del fútbol argentino y, como contó Roberto Parrotino en un minucioso perfil del DT publicado en Tiempo Argentino, reconoce que fue El Loco Abreu quien se lo contagió.

Por haber trabajado con Jorge Sampaoli, también es conocedor de las virtudes de Lionel Scaloni, entrenador que le devolvió la gloria a la Selección Argentina y que fue parte de aquel equipo de trabajo del Sevilla entre 2016 y 2017. “¿Cómo hacemos los científicos de la pizarra para desactivar la ilusión de un equipo que siente que representa a un pueblo desfavorecido?”, escribió para The Athletic en pleno desarrollo del Mundial de Qatar, exponiendo su favoritismo por el equipo que capitaneó Lionel Messi.

Lillo según Guardiola

Admirador de sus formas y sus conceptos, Josep Guardiola se ha formado como entrenador con Juanma Lillo como guía y una vez convertido él mismo en uno de los más prestigiosos de las últimas dos décadas, para muchos también de la historia, lo definió con el mismo detalle con que gusta trabajar a sus equipos.

“Juanma es el mejor asistente que se puede tener en los malos momentos, y tienes que encontrar gente cercana para estos malos momentos. En los buenos, no necesito a nadie; solo a alguien que abra la botella de champán para celebrar”, había dicho en torno al reencuentro de ambos en Manchester City.