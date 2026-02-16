Scaloni preocupado: ¿Argentina no tiene nivel?

Lionel Scaloni está preocupado por el rendimiento de varios jugadores de la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026. Algunos no están rindiendo al nivel esperado, pero ojo, hay otros que sí. Vamos por posición para detallar cómo se encuentran varios campeones del mundo en Qatar y otros habitualmente convocados con serias chances de viajar a Estados Unidos.

Arquero: Dibu Martínez

Titular en los 6 partidos de eliminatorias, jugó los 90 minutos en todos. Es el arquero con menos goles recibidos en la Premier League actual. Tuvo exhibiciones contra Newcastle, Bournemouth y Brighton, y cerró muy bien el año pasado. Arrancó flojo contra Arsenal, pero en general es uno de los puntos más altos del Aston Villa (tercero en la tabla). Rendimiento positivo, sin dudas.

Centrales: Romero y Otamendi (titulares habituales)

Salvo sorpresa, la dupla para el Mundial sigue siendo Cuti Romero y Otamendi. Lisandro Martínez se recuperó y está haciendo cosas espectaculares, pero en eliminatorias apenas vimos algo de él.

Cuti Romero: No tuvo un gran doble fecha contra los de Manchester (mal contra City, expulsado contra United y suspendido hasta marzo). Sin embargo, salvó varias al Tottenham siendo capitán y figura en muchos partidos (Burnley, West Ham, Bournemouth, Dortmund en Champions). El equipo pelea descenso, pero él tiene altibajos defensivos compensados por su agresividad y competitividad. Estadísticas: top 7 en entradas completadas, top 12 en intercepciones entre 172 defensores de Premier. No es preocupante.

Otamendi: Gran momento en Benfica. 21 partidos como titular, top 15 en entradas, top 10 en duelos ganados (74 %), y el mejor de toda la liga en duelos aéreos (93 ganados). Muy regular, buena cantidad de despejes y recuperaciones. Rendimiento alto.

Lateral derecho: Nahuel Molina

Titular en 5 de los 6 partidos de eliminatorias. En general flojo, pero mejoró mucho en los últimos dos. Hizo un partidazo contra Barcelona (posiblemente su mejor desde el Mundial): salvó un gol en la línea, casi mete un centro-gol, la rompió en la primera mitad. Jugó dos partidos completos seguidos después de mucho tiempo (no lo hacía desde diciembre). Ojalá sea el quiebre que necesitaba.

Lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico

Titular 5 veces en eliminatorias (la restante fue Medina). Jugó hasta enero con altibajos, pero se valora su sacrificio, esfuerzo y calidad defensiva. Está lesionado hace casi un mes, así que no hay mucho de su presente reciente, pero en general es confiable.

Mediocampo

Leandro Paredes : Titular 5 veces (6 de las últimas 7 disponibles en 2025). Flojo en Boca: aporta en pelota parada (asistencias, algún penal), pero su rendimiento general es muy bajo. Preocupa su estado físico: no parece subir la marcha más allá de trotar. Es un pilar para Scaloni y fue empeorando con los meses. Una pena, porque está lejos de aquel gran nivel de su despedida en Roma.

: Titular 5 veces (6 de las últimas 7 disponibles en 2025). Flojo en Boca: aporta en pelota parada (asistencias, algún penal), pero su rendimiento general es muy bajo. Preocupa su estado físico: no parece subir la marcha más allá de trotar. Es un pilar para Scaloni y fue empeorando con los meses. Una pena, porque está lejos de aquel gran nivel de su despedida en Roma. Rodrigo De Paul: Titular 5 veces. No juega oficial desde principios de diciembre (fue figura en la final con Vancouver, con gol incluido). Altos y bajos en una liga física pero tácticamente floja. Cuando juega es emblema: la selección rinde muchísimo mejor con él en cancha. Las mejores exhibiciones de la era Scaloni fueron con De Paul.

Titular 5 veces. No juega oficial desde principios de diciembre (fue figura en la final con Vancouver, con gol incluido). Altos y bajos en una liga física pero tácticamente floja. Cuando juega es emblema: la selección rinde muchísimo mejor con él en cancha. Las mejores exhibiciones de la era Scaloni fueron con De Paul. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: Cada uno titular 3 veces. Poco rodaje en selección este año desde el arranque. Alexis: Viene mejorando. Gran partido el fin de semana pasado y doblete vs. Qarabag en Champions. Flojo ante Newcastle y City (responsable parcial en dos goles recibidos), pero el balance es positivo y en ascenso. Enzo: Tal vez el mejor argentino de la lista ahora. La está rompiendo en Chelsea y con Scaloni. Se mueve por toda la cancha (5, acompañante, media punta). Goles vs. Crystal Palace, Napoli, West Ham. Top 10 en goles, top 15 en remates y top 3 en creación de oportunidades (pases clave) en Premier, solo detrás de Bruno Fernandes y Declan Rice. Muy importante.

Cada uno titular 3 veces. Poco rodaje en selección este año desde el arranque.

Ofensiva

Julián Álvarez y Thiago Almada: Titulares 5 veces cada uno. Ninguno está bien. Julián: Mejoró vs. Barcelona (con gol), pero flojo vs. Rayo en los minutos que jugó. Cortó una sequía de 64 días sin marcar, pero lleva más de 100 días sin gol en Liga. Preocupa un poco. Almada: Perdió la titularidad hace rato en Atlético. No es importante ahí, más abocado a recuperación que a creatividad. En selección fue clave (empate vs. Colombia, victorias vs. Uruguay y Chile), pasó de suplente a titular importante, pero no lo replicó en club.

Titulares 5 veces cada uno. Ninguno está bien.

Messi

Titular solo 2 veces en eliminatorias (de 6 partidos). No juega desde diciembre. Su estado físico del año pasado nos deja tranquilos: rompió en MLS (goles en 18 de 28 partidos de fase regular), importante en playoffs (campeón), buena pretemporada. Ahora tiene una distensión muscular (2 semanas de recuperación), nada grave. Se espera que vuelva a la actividad a principios de marzo.

En general, no parece haber una preocupación grave en el cuerpo técnico. Hay varios que rinden bien o están mejorando (Dibu, Otamendi, Enzo, Cuti, Molina últimamente, Alexis en ascenso). Los más preocupantes son Paredes (físico y nivel) y Julián (goles y continuidad). Pero hay nivel y reemplazantes: Lautaro Martínez y otros vienen muy bien. Scaloni está atento a la continuidad y el estado físico (caso Molina), pero no creo que sea una situación de gravedad absoluta como se dijo en algunos rumores.

