En España hablan cada vez más de la Finalissima. Porque, por más que la hayan querido menospreciar, quieren ganarle a Argentina y llegar con el rol de máximos candidatos a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Además, serían los primeros en bajar a la Scaloneta en un duelo decisivo desde su consagración en la Copa América 2021.

No obstante, el momento de los futbolistas les genera ciertas dudas. Las lesiones y los bajos rendimientos de varias de las figuras que fueron la base de la conquista de la Euro de Alemania 2024 (el certamen que, en definitiva, le dará la chance de medirse al elenco campeón del mundo), despertaron un fuerte debate en el país ibérico sobre quiénes deben ser los citados por Luis De La Fuente para presentarse en el Estadio Lusail el próximo 27 de marzo.

”Del equipo que fue titular en Berlín para ganar a Inglaterra en la final de la Euro y ganarse el derecho a jugar la Finalissima, la mitad está, al menos, en situación de duda”, explica el diario Marca en su edición de este lunes 16 de febrero, a poco más de un mes de la cita en Medio Oriente en lo que será el cruce entre Argentina y España número 13 en toda la historia.

El medio citado describe que el arquero Unai Simón, Dani Carvajal, Robin Le Normand y Dani Olmo son las preocupaciones por su nivel que hoy en día tiene el cuerpo técnico encabezado por Luis De La Fuente. Asimismo, se suman los que vienen peleando con la recuperación por diferentes lesiones. Ellos son: Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández (volvió recientemente, pero padeció idas y venidas con dolencias musculares tras la rotura de ligamentos), Fabián Ruiz, y Nico Williams.

Marca refleja la preocupación en España por cómo están hoy para la Finalissima.

No obstante, el portal remarca que ”De La Fuente no es un entrenador que se ampare en las lesiones y las ausencias”, pues ”su mensaje constante es que el fútbol español tiene la suerte de contar con un arco de jugadores de primer nivel que le permite estar tranquilo”. De hecho, rememora lo que fue la Nations League 2025, en la que ”España se ha visto golpeada por las bajas desde la Euro, y llegó a la final que se le fue en los penaltis, y se clasificó con autoridad para el Mundial”.

Publicidad

Publicidad

Las sorpresas en la convocatoria de España para la Finalissima

ver también Para Vinícius, Argentina es una de las candidatas para ganar el Mundial 2026

ver también La dura sanción ejemplificadora que LaLiga le aplicaría a Matías Almeyda

Por otra parte, Marca también refleja que en la lista de citados de Luis De La Fuente puede haber algunas sorpresas; tales son los casos de Marco Asensio (volvería por su performance en el Fenerbahce), Joan García (aclamado por los hinchas del Barcelona por ser considerado el mejor arquero de LaLiga en la actualidad), Marc Pubill (de lo mejor en el Atlético de Madrid), Eric García (destacado en el Barça).

En síntesis