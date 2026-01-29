Scaloni y la Selección Argentina suman problemas antes del Mundial

La Selección Argentina sufrió una lesión grave en su plantel y ya entramos en la etapa del temor previo al Mundial 2026. Cualquier molestia física puede significar una ausencia de peso importante. En este caso le pasó a Juan Foyth y vamos a analizar las alternativas que quedan en el lateral derecho de la selección albiceleste rumbo al bicampeonato.

Es una de las variantes más flojas del equipo: no está ni en el top 5, 6 o 7 de las grandes selecciones, porque hoy en día hay muy poco material. La lesión de Juan Foyth es una baja de calibre. Aunque no era titular habitual en las formaciones de Scaloni tras la Copa América 2024, sí es un jugador que rindió excelente en el último año y medio. Tras volver de una lesión larga (estuvo casi un año parado), destacó en Villarreal principalmente como central, pero también como lateral derecho cuando le tocó.

De hecho, Foyth fue uno de los más regulares del Submarino Amarillo en 2025. Lamentablemente, apenas sumó minutos en la selección, aunque representaba una esperanza real en una posición llena de problemas. Hoy en día, Nahuel Molina es suplente en Atlético de Madrid. En 2025/26 disputó alrededor del 50% de los partidos, pero con muy pocos minutos: 4 contra una vez, 10 en el clásico ante Real Madrid y solo 60 frente a Deportivo La Coruña, donde no rindió bien.

Es difícil encontrar actuaciones positivas suyas en el último año. Gonzalo Montiel tampoco tuvo un 2025 destacado en River Plate: fue de mayor a menor. Empezó bien (marcó el gol del 1-0 y rindió contra Barracas Central), pero era un rival menor, y después bajó. ¿Qué otras alternativas probó Scaloni en estos años? Varias, pero la mayoría no cuajaron.

Juan Foyth se pierde el Mundial 2026 por lesión. (Foto: Getty).

Recientemente usó a Giuliano Simeone como número 4 para probarlo, aunque no es su posición natural: juega más adelantado y tiene problemas defensivos en la banda. La gran novedad reciente fue Kevin Mac Allister, quien rindió muy bien en la derrota de su equipo, Royale Union Saint-Gilloise, ante Bayern Múnich por Champions League. Además, es parte del líder de la liga belga (una competencia menor, pero muestra nivel). Es una buena alternativa de cara al Mundial.

Publicidad

Publicidad

¿Y qué más hay?

ver también El duro mensaje de Foyth tras confirmarse que se perderá el Mundial 2026, con comentarios de Paredes, Mastantuono y Dybala

Estamos muy limitados en variantes. Si miramos el lateral izquierdo, tampoco sobran opciones: Soler no juega mucho, Acuña bajó su nivel y no fue convocado en el último partido de River, Valentín Barco ya juega más en el medio… Así que Scaloni tiene pocas alternativas por detrás.

Scaloni estará muy atento a cómo reemplazar a Foyth. No tanto por su rol titular (no pintaba como fijo en los últimos tiempos), sino porque necesitamos esperanza y fiabilidad en esa posición. Todos saben que el lateral derecho es, hoy por hoy, la zona más floja de la Argentina de cara a la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE