El duro mensaje de Foyth tras confirmarse que se perderá el Mundial 2026, con comentarios de Paredes, Mastantuono y Dybala

A falta de varios meses para el Mundial 2026, Juan Foyth se quedó sin posibilidades de volver a aparecer en la lista de la Selección Argentina por lesión. El defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tuvo que pasar por el quirófano, con una recuperación que le demandará al menos 8 meses.

El futbolista surgido en Estudiantes peleaba por un lugar en la nómina definitiva, con mucho rodaje en Villarreal que lo llevaba a ser considerado por Lionel Scaloni. En el medio de su duro presente, el jugador realizó un sentido posteo en sus redes sociales.

“Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura, lo que tengo claro es que este momento que me toca vivir me va a hacer crecer muchísimo a nivel personal y me va a volver una persona más completa y más cercana a la gente que me rodea”, expresó el zaguero.

Y agregó: “Agradezco mucho cada mensaje de aliento. Esto sigue y lo voy a transitar con mucho positivismo, sabiendo que tengo el apoyo de todas las personas que quiero y que Dios está conmigo“.

El apoyo de Paredes, Dybala, Mastantuono y otros compañeros

En la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram aparecieron comentarios de varios colegas de Foyth. Uno de ellos fue Leandro Paredes, que escribió: “Fuerza Juancito“. Por su parte, Paulo Dybala también bancó al jugador con un “mucha fuerza, Juan“.

ver también El mensaje de Enzo Fernández para Juan Foyth: ”Me pone triste”

Otro de los que se reportó en las respuestas fue Franco Mastantuono, quien ya se había despachado con un gesto en el campo de juego justo cuando Foyth se retiraba lesionado. “Vamos amigo, muchas fuerzas“, soltó el hombre del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Además, también aparecieron figuras como Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Joaquín Correa, Emiliano Buendía, Juan Musso, Walter Benítez, Ramiro Funes Mori y Mariano Andújar.

Qué laterales de Argentina pueden ir al Mundial 2026

Actualmente, Molina y Gonzalo Montiel siguen siendo las principales alternativas en el lateral derecho para Lionel Scaloni, tal como lo fueron en Qatar 2022. Sin embargo, en la última fecha FIFA, fue probado Kevin Mac Allister, quien aparece como competidor por el puesto. Los próximos meses serán fundamentales para la conformación de la lista.

DATOS CLAVE

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles y afrontará ocho meses de recuperación.

sufrió la y afrontará ocho meses de recuperación. La lesión deja al defensor del Villarreal sin posibilidades para el Mundial 2026 .

sin posibilidades para el . Paredes, Dybala y Mastantuono enviaron mensajes de apoyo al jugador tras su cirugía.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo podrán convencer? Ángel Di María reconoció que quiere jugar el Mundial, pero que ya cerró su ciclo