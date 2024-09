La Scaloneta es tan grande y ganadora, que yo creo que se terminó la “Messidependencia”. Lo que demostró la Selección Argentina en la final de la Copa América, ganando el partido con Lionel Messi en el banco, y ayer ante Chile, con un pobre primer tiempo y un muy buen complemento, es que el equipo es tan groso que puede seguir ganando sin Leo ni Di María.

Ahora…¡ojo! Si Messi está 10 puntos, mejor, lo tenemos. Pero si Messi no está, el equipo puede seguir ganando. Yo con el Dibu voy a la guerra, con el Cuti voy a Vietnam. Con Otamendi, con Licha, con Mac Allister.

¿Ustedes vieron la tranquilidad que transmite el DT? ¿La seguridad que transmite? Les digo la verdad, yo no entendía lo que hacía con Garnacho en la Copa América. Ayer lo entendí, lo preparó para la Eliminatoria. Resucitó Dybala y explotó por primera vez el doble 9 de Julián Álvarez y Lautaro Martínez: la rompieron los dos.

Scaloni construyó un equipazo y líderes tan grosos como Dibu, el Cuti Romero, que ante la ausencia de Messi ganamos igual.

Ojo eh, sé que podemos perder el martes con Colombia, un partido chivo que para ellos es la final del mundo y para nosotros es un partido más. Pero no me va a cambiar lo que estoy diciendo hoy: ya esta Selección no es más. Messidependiente.