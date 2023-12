Este jueves 7 de diciembre, en Miami, se llevará a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024, torneo en el que la Selección Argentina defenderá el título conseguido en 2021 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Y en este contexto, mientras se define si finalmente Lionel Scaloni será quién dirija a la Albiceleste en ese torneo (y también en lo que sigue), quisimos palear la expectativa de la mejor manera posible: simulando el sorteo para conocer los posibles rivales del campeón del mundo. Y el resultado sorprendió.

Para esto le pedimos a ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más usadas del momento, una simulación completa del sorteo, indicándole los bombos, los cabezas de serie y qué equipo no podían cruzarse.

Con las condiciones impuestas, la inteligencia artificial comenzó a desandar la simulación del sorteo y el resultado no dejó de sorprender. Según ChatGPT, Argentina caerá en el Grupo B y lo compartirá con Ecuador, Venezuela y Costa Rica (que todavía no está clasificada, debe ganarle un repechaje a Honduras). ¿El Grupo de la Muerte?

De tocar este grupo, los de Scaloni jugarían ante dos equipos con buena actualidad en Eliminatorias como Ecuador y Venezuela (la gran revelación), y además frente a la Costa Rica de Gustavo Alfaro, un DT siempre complicado para cualquier rival.

A su vez, en el Grupo A, Brasil se mediría ante Uruguay, Chile y Jamaica, en otra zona muy dura, mientras que el C estaría compuesto por Estados Unidos, Colombia, Panamá y Bolivia. Finalmente, el D lo ocuparían México, Perú, Paraguay y Trinidad y Tobago (que aún debe ganarle un repechaje a Canadá).

Cabe destacar que esta simulación se hizo después de que CONMEBOL confirmara que Argentina será cabeza de serie del Grupo A, mientras que México, Estados Unidos y Brasil encabezarán los grupos B, C y D, respectivamente.

Los grupos de la Copa América 2024 según ChatGPT:

Grupo A

Brasil (Bombo 1) Uruguay (Bombo 2) Chile (Bombo 3) Jamaica (Bombo 4)

Grupo B

Argentina (Bombo 1) Ecuador (Bombo 2) Venezuela (Bombo 3) Costa Rica (Bombo 4)

Grupo C

Estados Unidos (Bombo 1) Colombia (Bombo 2) Panamá (Bombo 3) Bolivia (Bombo 4)

Grupo D

México (Bombo 1) Perú (Bombo 2) Paraguay (Bombo 3) Trinidad y Tobago (Bombo 4)

Si bien se trata solo de una simulación, habrá que estar atentos entonces a los rivales de peso que pueden tocarle a Argentina en una primera ronda que podría complicar sus planes de bicampeonato.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Copa América 2024?

El sorteo de los grupos de la Copa América 2024 se llevará a cabo el próximo jueves 7 de diciembre desde las 21.30 horas de Argentina, en el James L. Knight Center de Miami, de Florida.

¿Cómo ver el sorteo de la Copa América 2024?

El sorteo del certamen continental se podrá ver a través de TyC Sports y de DSports.

¿Cuándo se juega la Copa América 2024?

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. El partido inaugural será en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y la final en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las selecciones clasificadas a la Copa América 2024

De las 16 selecciones que participan del torneo hay 14 confirmadas, que son Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay Jamaica y Bolivia, mientras que los otros dos países que jugarán saldrán de los ganadores de los cruces entre Canadá vs. Trinidad y Tobago y Honduras vs. Costa Rica.

Los bombos de los grupos para el sorteo de la Copa América 2024

Bombo 1: Brasil, Argentina, Estados Unidos, México

Bombo 2: Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú

Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Canadá o Trinidad y Tobago, Honduras o Costa Rica