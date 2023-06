Se habló muchísimo del nuevo look que estrenó Rodrigo De Paul, que fue titular en el triunfo de la Selección Argentina frente a Australia. El mediocampista que también defiende la camiseta de Atlético de Madrid lució una cabellera completamente celeste con un corazón negro en la nuca, y causó una gran revolución.

El Motorcito, como fue apodado en plena competencia mundialista, ya había sorprendido a propios y extraños entre la Copa Américadel año 2021 y la Copa del Mundo, donde se tiñó por completo de rubio. Claro, es un futbolista muy extravagante y, más allá de sus enormes dotes futbolísticos, le gusta llamar la atención con su apariencia.

Muchos fanáticos lo bancaron, y otros tantos lo defenestraron. Pero si hay algo que no le importa a De Paul son las críticas. Y mucho menos de quienes no lo conocen en el día a día. Pero después del partido ante Australia, sorprendió a todos, porque enfatizó que no volverá a su tinte capilar natural.