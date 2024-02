VIDEO | No se vio: Echeverri se plantó y defendió al Colo Barco de las agresiones brasileñas

La Selección Argentina sub 23 se quedó con la clasificación a los Juegos Olímpicos tras vencer a Brasil en la última fecha de la fase final del Preolímpico Sudamericano. Así, junto con Paraguay, los dirigidos por Javier Mascherano serán los representantes del continente austral de América en París 2024 para el fútbol masculino.

El encuentro ante el Scratch estuvo lleno de tensión y morbo, ya que dependiendo el resultado, uno de los dos -o ambos- quedaría afuera de los JJ.OO.. Dicho cotejo se desarrolló con una extrema paridad, que terminaría rompiéndose a los 78 minutos gracias a un gran gol de cabeza de Luciano Gondou y un centro perfecto de Valentín Barco.

Desde el momento en que la Albiceleste se puso arriba en el marcador, los futbolistas argentinos enfriaron el partido y conservaron el resultado. Entre las acciones para lograr esto, se vio una de Valentín Barco en el minuto 89, en donde recibió un córner corto de Claudio Echeverri y, para aguantar la pelota en posesión, el Colo quiso tirar una gambeta sobre la defensa brasileña.

A Andrei Santos, el capitán verdeamarelo, no le gustó la actitud del ex Boca y lo arremetió con fuerza, pero Barco se mantuvo firme y chocó con otro defensor del Scratch. Santos lo empujó con violencia para que la jugada se termine y allí apareció Echeverri para carearse con el líder de la juvenil brasileña, buscando defender su compañero en el seleccionado argentino. ¡Momento Bover en la sub 23!

Sin Brasil: los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024

En la rama masculina, Francia fue el primer equipo en clasificarse al torneo de fútbol al ser sede de los Juegos Olímpicos. Las plazas UEFA se completaron con Israel, España y Ucrania. La misma cantidad de cupos tiene África: Egipto, Mali y Marruecos podrían enfrentar a la Selección Argentina en París.

El número de boletos del resto de las confederaciones desciende. Concacaf será representado por Estados Unidos y Panamá, mientras que Nueva Zelanda hará lo propio en el nombre de Oceanía.

Asia, por su parte, aguarda la definición del repechaje para conocer a sus clasificados: irán los tres mejores equipos y el cuarto disputará un repechaje contra Guinea (África). Por último, Argentina levantará la bandera de CONMEBOL y podría ser acompañada por Paraguay, quien se consagró campeona del Preolímpico Sudamericano.

¿Cuándo arrancan los Juegos Olímpicos 2024?

Las olimpiadas que albergará la ciudad de París, en Francia, comenzará el 14 de julio de 2024 y finalizará el 10 de agosto. La actividad programada de los 32 deportes se llevarán a cabo en las siguientes sedes: Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étienne.