¿Se agotaron las entradas para Argentina vs Panama en el Monumental?

HOY, jueves 16 de marzo del 2023, han salido a la venta las entradas para ver a la Selección Argentina ante Panamá en el Estadio Más Monumental tras lo que fue la consagración en Qatar 2022. En este sentido, las mismas se pueden comprar en Deportick.com, sitio web que ha recibido una gran cantidad de usuarios en las últimas horas.

En base a esto citado, cabe destacar que la venta se dio por iniciada a las 14 horas de la Argentina, momento en el que cada usuario registado obtuvo un número que lo ubicaba en la cola a la espera de poder comprar su entrada. En este contexto, la mayor preocupación es la cantidad de boletos disponibles.

Se agotaron las entradas para Argentina vs Panamá

De momento, no hay un registro oficial de que las entradas se hayan agotado. No obstante, se puede saber que más de un millón y medio de personas se han puesto en la cola para poder comprar sus entradas, por lo que los boletos no tardarán en acabarse.

A su vez, cabe destacar que se estima que se pueden llegar a sacar hasta 4 populares por persona y 6 plateas también por usuario por lo que los 83.000 lugar que tiene el estadio de River Plate no durarán mucho.