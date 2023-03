La algarabía por título obtenido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 sigue a flor de piel, eso no hay dudas. Y en las últimas horas, uno de los flamantes campeones del mundo, Rodrigo De Paul, lanzó una frase absolutamente coherente y sin maldad que sin embargo generó controversia e invita, por qué no, a un válido debate.



"Es la mejor selección que tuvo nuestro país", esbozó el jugador del Atlético de Madrid , ponderando lo realizado por los dirigidos por Lionel Scaloni al ganarle al campeón de América (Brasil) en el Maracaná en 2021, al campeón de la Eurocopa (Italia) en la Finalissima de 2022 y al campeón del mundo (Francia) en la final de Qatar 2022.

Ante esto, el periodista Juan Pablo Varsky, miembro de la gran familia de Playmaker y Futbol Sites, analiza en detalle cada uno de los procesos y sucesos de los campeones del mundo con Argentina en 1978, 1986 y 2022 y llega a una conclusión.

"Hay algunas cosas que nos pueden distraer, primero las redes sociales, un fenómeno de esta época, no había redes en el 78 y el 86, un anábolico que nos lleva a distorsionar el análisis", comienza Varsky, quien también se esgrime acerca de lo difícil que es para los jóvenes el "si yo no lo viví, no existe" y para los más grandes el "todo tiempo pasado fue mejor".

En un nuevo video para Bolavip, el prestigioso periodista analiza cada uno de los sucesos y procesos de los 3 ciclos que tocaron el cielo con las manos y llega a una conclusión respecto a la frase de De Paul.