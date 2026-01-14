Actuó en una película sobre Serena y Venus Williams, sufrió una fractura por estrés, jugó su primer Grand Slam con 16 años y quiera hacer historia en el Abierto de Australia

Iva Jovic solo tenía 13 años cuando junto a su hermana Mia, dos años mayor, participó del rodaje de “Rey Richard, una familia ganadora”, película que cuenta la historia del padre de dos leyendas del tenis como Venus y Serena Williams. “Girl #5”, le atribuye el reparto a la hija de inmigrantes croatas y serbios, dueños de una farmacia, que radicada en California para ese entonces ya había comenzado a dar que hablar ganando un Junior 18 dando cinco años de ventaja.

Con 18 años y antes de hacer la segunda participación de su carrera en el Abierto de Australia, donde alcanzó segunda ronda el año pasado, la última gran joya del tenis estadounidense viene de darse el gusto de compartir cancha por primera vez con una de esas dos hermanas legendarias, porque el al WTA 250 de Auckland jugó dobles junto a la filipina Alexandra Eala enfrentando a Venus Williams, ya con 45 años, y Elina Svitolina.

De aquel rodaje en el que conoció a Will Smith, protagonista de su película favorita “En busca de la felicidad”, estrenada un año antes de su nacimiento, han pasado nada más que cinco años en los que el crecimiento de la joven Iva ha sido exponencial, llegando a ocupar ya el puesto 30 del ranking mundial, con serias chances de seguir escalando si se mantiene en competencia en el WTA 250 de Hobart que ya la tiene clasificada a cuartos de final, donde enfrentará a la polaca Magda Linette con serias chances de seguir avanzando.

“Es genial ver cuánto se esforzó y eso terminó dando sus frutos, aunque empezó sin nada”, había reflexionado Jovic con tan solo 16 años sobre el mensaje de una película que buscó incorporar a su vida personal y a su carrera profesional, que ya la vio conquistar 5 títulos en el circuito ITF, un título Challenger y su primer título de WTA Tour quedándose en septiembre del año pasado con el ATP 500 de Guadalajara.

Iva Jovic será cabeza de serie por primera vez en un Grand Slam. (Getty).

El meteórico ascenso de Iva Jovic no fue sin tener que superar sus propias dificultades, porque en 2023 una fractura en el tobillo por estrés la alejó de las canchas desde marzo hasta agosto, haciéndole perder el impulso que prometía una temprana irrupción en el circuito principal de la WTA y frustrándola en su regreso a las canchas con una derrota en la primera ronda del US Open Junior.

Pero la californiana estaba decidida a esforzarse para volver mejor que nunca y deseosa de poder cumplir ambiciosos objetivos con el correr de los años: “Quiero ser lo mejor que pueda. Quiero estar entre las diez mejores. Quiero ser número uno del mundo. Quiero todas esas cosas”, había dicho durante su rehabilitación.

En 2024, después de coronarse campeona del Nacional Sub-18 de la USTA siendo la jugadora más joven del torneo, su sorpresa fue mayúscula cuando recibió la wildcard para disputar el Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam de mayores, aunque solo tenía 16 años. En aquel debut, se convirtió en la jugadora más joven en ganar un partido del cuadro principal del US Open desde 2000, gracias a su victoria sobre la misma Magda Linette a la que se medirá este jueves por los cuartos de final del WTA 250 de Hobart. Pese a caer en segunda ronda, le plantó dura batalla a la actual número 11 del Ranking de la WTA Ekaterina Alexadrova, consiguiendo ganarle un set.

De las cuatro presentaciones siguientes en torneos de Grand Slam, solo en Roland Garros no logró superar la primera ronda, aunque tampoco logró nunca llegar al tercer partido, algo que buscará saldar en el Abierto de Australia que la encontrará con el mejor ranking de toda su carrera.

Por primera vez cabeza de serie

Su segunda participación en el Abierto de Australia representará además la primera vez que Iva Jovic será sembrada como cabeza de serie en un torneo de Grand Slam, como la preclasificada número 29. Esto aumentará considerablemente sus chances de buscar la mejor clasificación de su joven carrera en los grandes torneos.

Jovic fue la tenista más joven en coronar en Guadalajara. (Getty).

En lo que va de 2026, la californiana llegó hasta semifinales en Auckland, cayendo ante Svitolina, y está clasificada a cuartos de final en Hobart, por lo que acumula cinco victorias y una única derrota.

Data clave