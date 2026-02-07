Las dos leyendas del tenis con las que comparan a Iva Jovic, prodigio estadounidense que tiene a Djokovic como entrenador secreto

Con 18 años recién cumplidos en diciembre, Iva Jovic dio continuidad al gran envión que la había llevado a iniciar 2026 en el puesto 30 del ranking de la WTA jugando semifinales en Auckland, la final en Hobart y avanzado por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam, siendo derrotada por Aryna Sabalenka en el partido por el pase a semis del Abierto de Australia.

Con esos desempeños que no hacen más que confirmar que la gran promesa del tenis estadounidense ya ha comenzado a convertirse en realidad, la prodigio de raíces croatas y serbias se prepara para disputar sus próximos torneos con la tranquilidad de que su gran paso por Melbourne la hizo escalar otras diez posiciones en poco más de un mes y ser la número 20 del mundo.

“Ha sido una semana bastante tranquila desde que regresé de Australia. Primero descansé un poco y ahora ya estoy volviendo a entrenar, preparándome para los próximos torneos. La temporada apenas está empezando. Ahora ya no tendré restricciones en los torneos, lo cual es una maravilla. Tendré la libertad mental para para jugar todo lo que quiera, o si prefiero no competir una semana. Ayuda mucho tener este ranking. Si solo estás viajando de torneo en torneo es más difícil mejorar. Ahora mismo en lo principal que estoy trabajando es el servicio, las mejores jugadoras tienen un gran saque y no es fácil romperles el saque. Necesitas ser muy sólida en los primeros golpes y mantener esos juegos a tu favor”, manifestó Jovic en entrevista con Tennis Channel.

Parte de esa decisión de relegar algunos torneos para priorizar los entrenamientos la convierte en una de las grandes ausencias del WTA1000 de Doha, Qatar, que iniciará este domingo, por lo que las decenas de miles de nuevos fanáticos que ganó en su paso por el Abierto de Australia, y también los que la acompañan desde sus inicios en el circuito, deberán esperar algo más para volver a verla en acción.

Iva Jovic ingresó al Top20 del Ranking de la WTA tras el Abierto de Australia (Getty).

“Durante toda mi carrera busqué subir niveles. Recuerdo que al principio me intimidaba mucho jugar contra una top300, pero ahora me toca medirme a la número uno y otras rivales del top5″, expresó la joya estadounidense. Y es que en esos escalafones del ranking mundial parece estar su futuro, al punto que ya hay quienes la comparan con dos leyendas del tenis, como ella misma se encargó de revelar.

“Me encanta ver tenis, probablemente soy de las que más ve. El otro día me quedé despierta hasta las tres de la mañana viendo las finales, me considero una estudiante del tenis, me gusta mucho aprender cómo va evolucionando el juego. También veo algo de tenis antiguo, me dijeron estos días que mi juego se parece al de Martina Hingis y Monica Seles, aunque llegué a la conclusión de que me parezco más a Hingis. Siempre puedes aprender viendo a las grandes campeonas, no importa lo bueno que seas”, manifestó.

Su relación con Djokovic

Las raíces serbias de Iva Jovic facilitaron el acercamiento a quien para muchos es el mejor tenista de la historia. Tuvo oportunidad de conocerlo el año pasado e incluso reconoció que se había anotado preguntas en su teléfono sabiendo que iba a quedarse en blanco cuando se produjera el encuentro.

La estadounidense jugó en Hobart su primera final del año. (Getty).

Pero el vínculo se profundizó a lo largo del Abierto de Australia, cuandoNovak Djokovic se convirtió prácticamente en su entrenador secreto, sin que tuviese que pagarle ni un centavo, y fue aconsejándola ronda tras ronda hasta los primeros cuartos de final de un Grand Slam de su carrera.

“Fue mi mayor logro del viaje, contactar con Novak Djokovic y observar cómo trabaja, esto fue increíble. Todo en su vida es muy estructurado, pero aún así se toma el tiempo para ayudar a los jugadores jóvenes. En mi caso, me dio consejos muy específicos sobre mi juego. Es una persona muy sofisticada, inteligente y muy completo. Quiero se lo más parecida posible a él”, le dijo la estadounidense a Tennis Channel.

“Sin duda tiene todos los ingredientes para convertirse en una futura campeona, una futura número 1 mundial, y eso es exactamente lo que le deseo”, habían sido las palabras de Nole para Jovic en pleno Abierto de Australia.

