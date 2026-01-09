Es tendencia:
El gran gesto del Abierto de Australia con un campeón de Grand Slam que se retira este año

A sus 40 años, el tres veces campeón de Grand Slam tendrá un último baile en Melbourne Park.

Por Juan Ignacio Portiglia

El suizo recibió la Wild Card para disputar el primer Grand Slam del año.
© Getty ImagesEl suizo recibió la Wild Card para disputar el primer Grand Slam del año.

Con 40 años y lejos hace tiempo de las grandes definiciones del circuito profesional, el suizo Stanislas Wawrinka ya ha tomado la decisión de que 2026 sea su último año en las pitas, decidido a poner cierre a una carrera de más de 20 años que lo vio coronarse campeón de tres de los cuatro torneos de Grand Slam: Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y Estados Unidos en 2016.

Actualmente en el puesto número 156 de un ranking de la ATP que supo destacarlo como el tercer mejor jugador del mundo en 2014, Stan ha vuelto a sentirse importante en el inicio de su última temporada representando a Suiza en la United Cup, mostrando un alza en su nivel que llevó al equipo a clasificarse a semifinales y hasta este viernes continuar en carrera rumbo al título.

Fue en pleno desarrollo de este certamen que el suizo se había mostrado sorprendido por no haber recibido la Wild Card para volver a marcar presencia en el Abierto de Australia, algo que finalmente sucedió y se encargó de celebrar desde sus redes sociales.

“Gracias”, escribió en su cuenta de X al compartir la publicación en la que el certamen confirmó la invitación para que, más allá de su ranking actual, pueda disputar el torneo junto a los mejores tenistas del circuito en la actualidad. “STAN THE MAN (el hombre). Una última vez en el Australian Open, nuestra última Wild Card”, fueron las palabras de la organización para confirmar la presencia del suizo.

Wawrinka tendrá un último baile en Melbourne Park. (Getty).

Wawrinka supo codearse de igual a igual con las grandes leyendas del tenis, al punto que se impuso a Rafael Nadal para conquistar en Australia su primer Grand Slam en 2014 y conquistó los dos siguientes venciendo a Novak Djokovic, en Roland Garros 2015 y el US Open de 2016.

Oro olímpico junto al más grande

Qué se espera de Djokovic, Alcaraz y Sinner en 2026

Stan Wawrinka también se dio el gusto de jugar dobles junto a la leyenda Roger Federer, mejor tenista en la historia de Suiza y para muchos el mejor de todos los tiempos sin distinción de nacionalidad. En Beijing 2008, terminaron colgándose la medalla dorada tras vencer en la final a la dupla sueca conformada por Simon Aspelin y Thomas Johansson.

Data clave

  • Stanislas Wawrinka recibió una Wild Card para disputar su último Australian Open.
  • El suizo confirmó que se retirará del tenis profesional al finalizar la temporada 2026.
  • Wawrinka ostenta tres títulos de Grand Slam y un oro olímpico junto a Federer.
Juan Ignacio Portiglia

