Es tendencia:
logotipo del encabezado
Abierto de Australia

Iva Jovic, la gran revelación del Abierto de Australia que sueña con eliminar a Sabalenka

La estadounidense de 18 años viene de superar a Putintseva 6/0 y 6/1 en el duelo correspondiente a los octavos de final.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Iva Jovic, la actual número 27 del mundo
© GettyIva Jovic, la actual número 27 del mundo

Antes del inicio del primer Grand Slam del año, no eran muchos los que se imaginaban a la joven Iva Jovic en cuartos de final. La estadounidense de 18 años había mostrado credenciales en 2025 e inclusive había ganado un título WTA -fue en Guadalajara ante Emiliana Arango. Jovic inició de gran manera su camino en el Abierto de Australia que se emite a través de Disney+-, se metió entre las mejores ocho y este lunes por la noche -hora de Argentina- sueña con dar el golpe ante Aryna Sabalenka.

Iva Jovic, actual número 27 del mundo en el ranking de la WTA no cedió sets desde su inicio en el Abierto de Australia 2026. En primera ronda dejó en el camino a Volynets, en segunda ronda a Hon, en tercera a Jasmine Paolini -número 7 del mundo- y en los octavos de final a la siempre polémica Putintseva, a quien le ganó por 6/0 y 6/1. En cuartos de final, a partir de las 21.30 horas -en Argentina- se medirá ante Aryna Sabalenka.

¿Qué dijo Jovic sobre su duelo con Sabalenka?

En conferencia de prensa, Jovic afirmó: “Tendré que hacer deberes y una búsqueda. No es que haya muchos secretos, ella es la número uno del mundo, hay multitud de vídeos y oportunidades para ver qué suele hacer. Estoy emocionada. Estoy en cuartos de final, eso ya es increíble. Voy a enfrentarme a una de las mejores del mundo, es lo que siempre deseas. Voy a confiar en el nivel que he mostrado hasta ahora… y ojalá sea suficiente“.

Iva Jovic. (Foto: Getty).

Iva Jovic. (Foto: Getty).

Jovic y el aprendizaje en su primer Grand Slam

“Es fantástico. He aprendido que soy muy resiliente, que ya sé que puedo confiar en mí misma y en todo el trabajo que he llevado a cabo últimamente. He gozado de grandes resultados últimamente, lo vengo haciendo muy bien desde el año pasado, pero siempre son los Slams donde quieres brillar. Haber llegado a este punto en un torneo como el Open de Australia me reafirma en que pertenezco al más alto nivel de este deporte, y que ojalá pueda ser consistente a la hora de tener este tipo de resultados”, completó la estadounidense de 18 años.

Dos tenistas podrían recibir hasta 5 años de cárcel por actos racistas en pleno partido en Brasil

ver también

Dos tenistas podrían recibir hasta 5 años de cárcel por actos racistas en pleno partido en Brasil

DATOS CLAVE

  • Iva Jovic, de 18 años, enfrenta a Aryna Sabalenka en cuartos del Abierto de Australia.
  • La estadounidense ocupa actualmente el puesto 27 del ranking mundial de la WTA.
  • Jovic venció a Putintseva por 6/0 y 6/1 sin ceder sets en el torneo.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
El incómodo momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final del WTA de Brisbane: “Dolor en el corazón”
Tenis

El incómodo momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final del WTA de Brisbane: “Dolor en el corazón”

Soñaba casarse con Djokovic, la compararon con Martina Hingis, arrancó el año demoliendo gigantes y ahora va por Sabalenka
Tenis

Soñaba casarse con Djokovic, la compararon con Martina Hingis, arrancó el año demoliendo gigantes y ahora va por Sabalenka

Sabalenka admite que jugaría de nuevo contra Kyrgios y pidió una nueva ventaja: “Sería más parejo”
Tenis

Sabalenka admite que jugaría de nuevo contra Kyrgios y pidió una nueva ventaja: “Sería más parejo”

Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"
Mundial 2026

Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo