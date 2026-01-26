Iva Jovic, la gran revelación del Abierto de Australia que sueña con eliminar a Sabalenka

Antes del inicio del primer Grand Slam del año, no eran muchos los que se imaginaban a la joven Iva Jovic en cuartos de final. La estadounidense de 18 años había mostrado credenciales en 2025 e inclusive había ganado un título WTA -fue en Guadalajara ante Emiliana Arango. Jovic inició de gran manera su camino en el Abierto de Australia que se emite a través de Disney+-, se metió entre las mejores ocho y este lunes por la noche -hora de Argentina- sueña con dar el golpe ante Aryna Sabalenka.

Iva Jovic, actual número 27 del mundo en el ranking de la WTA no cedió sets desde su inicio en el Abierto de Australia 2026. En primera ronda dejó en el camino a Volynets, en segunda ronda a Hon, en tercera a Jasmine Paolini -número 7 del mundo- y en los octavos de final a la siempre polémica Putintseva, a quien le ganó por 6/0 y 6/1. En cuartos de final, a partir de las 21.30 horas -en Argentina- se medirá ante Aryna Sabalenka.

¿Qué dijo Jovic sobre su duelo con Sabalenka?

En conferencia de prensa, Jovic afirmó: “Tendré que hacer deberes y una búsqueda. No es que haya muchos secretos, ella es la número uno del mundo, hay multitud de vídeos y oportunidades para ver qué suele hacer. Estoy emocionada. Estoy en cuartos de final, eso ya es increíble. Voy a enfrentarme a una de las mejores del mundo, es lo que siempre deseas. Voy a confiar en el nivel que he mostrado hasta ahora… y ojalá sea suficiente“.

Iva Jovic. (Foto: Getty).

Jovic y el aprendizaje en su primer Grand Slam

“Es fantástico. He aprendido que soy muy resiliente, que ya sé que puedo confiar en mí misma y en todo el trabajo que he llevado a cabo últimamente. He gozado de grandes resultados últimamente, lo vengo haciendo muy bien desde el año pasado, pero siempre son los Slams donde quieres brillar. Haber llegado a este punto en un torneo como el Open de Australia me reafirma en que pertenezco al más alto nivel de este deporte, y que ojalá pueda ser consistente a la hora de tener este tipo de resultados”, completó la estadounidense de 18 años.

